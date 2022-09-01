حجز موعد في كلية طب الأسنان جامعة الملك خالد ،تعتبر من أكثر المؤسسات التعليمية في السعودية وذلك لما تقدمه من خدمات تعليمية متطورة وتكنولوجية للطلاب ،بالإضافة الى التطوير في الجانب العلمي والمهني وامتلاكها طاقم تدريسي مميز وناجح بالإضافة الى سهولة التواصل مع المحاضرين والإدارين والحصول على المادة التعليمية بأشكالها المقروؤة والمسموعة والمرئية.

حجز موعد في كلية طب الأسنان جامعة الملك خالد

هناك أكثر من طريقة لحجز موعد في كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، وسنتحدث عن كل منها على حدة من خلال الأسطر التالية:

1 الحجز عن طريق الموقع

يمكنك حجز موعد بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد من خلال صفحتها الرئيسية باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الجامعة بالضغط عليه. اكتب رقم البطاقة الشخصية التي تحتوي على معلومات المستخدم الاجتماعية والمهنية. أدخل رقم بطاقة SIM الخاصة بالمستخدم. إنشاء حساب على موقع الجامعة. اكتب اسم المستخدم والرمز السري. قم بتأكيد الرمز السري. سيتم إرسال رمز تأكيد إلى الهاتف المحمول. أدخل رمز التأكيد. انقر على أيقونة الخدمات.

10. اضغط على حجز موعد.

اختر التاريخ المناسب والفترة المناسبة من اليوم. انقر فوق الطبيب الذي تريد الحجز معه. انقر فوق تأكيد.

2 الحجوزات عبر البريد الإلكتروني

يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات البسيطة التي يتم من خلالها حجز موعد في كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد عبر البريد الإلكتروني، وتتمثل هذه الإجراءات في السطور التالية:

يمكنك الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بكلية طب الأسنان من خلال النقر هنا. سوف تجد رسالة ترحيب، مع مجموعة من المعلومات توضح أنه يمكننا مساعدتك فيما تريد، ولكن عليك اتباع الخطوات. انقر فوق {التالي. السؤال الضمني هو ما إذا كنت تريد الاتصال بالجامعة من خلال حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. اضغط نعم. انقر فوق {التالي. أدخل اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور. انقر فوق {التالي. ثم اتبع المعلومات.

10. قم بإرسال طلبك عبر البريد الإلكتروني.

أهداف جامعة الملك خالد

بعد أن تحدثنا عن حجز موعد في كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد لنتحدث عن جامعة الملك خالد وما تسعى إليه من طموحات عالية تتمثل في النقاط التالية:

تحاول جامعة الملك خالد الدخول في دراسة تخصصات جديدة تتوافق مع العالم الجديد الذي يتميز بالتطور التكنولوجي، بحيث يتخرج الطالب من الجامعة ويعمل في مجال دراسته.

تأمل الجامعة في تحقيق الهدف النهائي للمجتمع وهو زيادة المعرفة في أذهان المواطنين سواء كان علمًا أكاديميًا أو علمًا شرعيًا. يسعى للوصول إلى درجة الاحتراف لدى الخريجين.

المستوى العالي من التجارب والدراسات العلمية التي تجري في الجامعة.

توفير ما يحتاجه أعضاء هيئة التدريس من أجل تنمية قدراتهم، وتشجيعهم على تبني أساليب التعليم الحديثة.

حجز موعد في كلية طب الأسنان جامعة الملك خالد كما ويمكن للطالب بكل سهولة الدخول الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالجامعة والإطلاع على الخدمات لتخصص طب الاسنان كذلك التسجيل الإلكتروني والحصول على البيانات الإكاديمية لدى كل طالب.