حجز مَوعِد تطعيم أطفال وزارة الصحة السَعُودِيْة 1444

حجز مَوعِد تطعيم أطفال وزارة الصحة السَعُودِيْة 1444ن تسعى وزارة الصحة السعودية على تقديم العديد من الخدمات الصحية لمواطنيها حيث تقدم وزارة الصحة الكثير من خدماتها بشكل الإلكتروني ، وذلك من خلال التطبيق الخاص بوزارة الصحة تطبيق صحتي، حيث يمكن حجز مَوعِد تطعيم أطفال من خلال التطبيق، والذي يعمل على توفير الوقت والجهد، ويساعد على نجاح رؤية السَعُودِيْة 2030.

احجز مَوعِدًا لتطعيم الأطفال

أتاحت وزارة الصحة السَعُودِيْة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بما فِيْ ذلك خدمة حجز مَوعِد تطعيم الطفل عبر تطبيق صحتي وتطبيق المواعدة. نوضح أدناه جميع الخطوات الإلكترونية اللازمة لإجراء حجز مَوعِد. من خلال تطبيق صحتي كالتالي

أولاً، تحتاج إلى الوصول إلى تطبيق صحتي الرسمي.

ثانيًا، أدخل جميع معلومات تسجيل الدخول المطلوبة.

ثالثًا، انقر على أيقونة الخدمات.

رابعا الضغط على قسم اللقاح.

خامساً اختر نوع التطعيم الذي تريده وهُو تطعيم الأطفال.

سادساً، انقر على زر “حجز مَوعِد”.

احجز مَوعِدًا من خلال أبشر

كَمْا يمكنك حجز مَوعِد تطعيم فِيْ المراكز الصحية بالمملكة عبر أبشر باتباع عدة خطوات نوضحها أدناه

أولا عليك تسجيل الدخول الموقع الرسمي لوزارة الصحة السَعُودِيْة .

. ثانيًا، الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات الفردية.

ثالثًا، اضغط على أيقونة خدمة المواعدة.

رابعًا، اضغط على الدخول إلى نظام المواعدة.

خامساً أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام الوصول إلى وطني أبشر.

سادساً اختيار المركز الصحي وعيادة التطعيم.

سابعا اختر العيادة المرغوبة.

ثامناً، حدد مَوعِداً يناسبك فِيْ العيادة وحجزه.

تاسعاً، انتظر وصول رسالة تأكيد على هاتفك المحمول.

يمكن حجز مَوعِد تطعيم أطفال وزارة الصحة، من خلال الدخول الى تطبيق صحتي ومن ثم القيام بالدخول على خدمة المواعيد واختيار ختيار المركز الصحي وعيادة التطعيم، ومن ثم تحديد موعد العيادة.