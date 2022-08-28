طريقة حجز مَوعِد فِيْ الجوازات السَعُودِيْة بدون أبشر، هناك الكثير من المواطنين يريدون إنجاز الكثير من خدماتهم الخاصة بدون اللجوء الى الدخول الى الحسابات على منصة ابشر، والتي تعد من أكبر المنصات في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز الخدمات حجز مَوعِد فِيْ الجوازات السَعُودِيْة حيث يلجأ الكثير حجز الموعد بدون اللجوء الى المنصة، حيث تواجه الكثير من المشكلات في طريقة حجز مَوعِد فِيْ الجوازات السَعُودِيْة بدون أبشر

حجز مَوعِد فِيْ جوازات السفر

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على كل مقيم ومواطن اتباعها من أجل حجز مَوعِد فِيْ الجوازات، وهذه الخطوات هِيْ

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

اختر أفراد أبشر.

اختر رمز حجز مَوعِد عبر الإنترنت.

انقر فوق علامة التبويب جوازات السفر.

اكتب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك فِيْ الأماكن المحددة.

انقر فوق التحقق من البيانات.

اختر التاريخ والوقت الذي يناسبك.

اضغط على نوع الخدمة التي ترغب بالحصول عليها من جوازات المملكة.

انقر فوق تأكيد حجز المَوعِد.

الآن عليك الانتظار قليلاً حتى تتلقى رسالة تأكيد بخصوص حجز مَوعِدك.

كيفِيْة حجز مَوعِد فِيْ الجوازات بدون أبشر 1444

يمكن إتمام حجز مَوعِد جواز السفر دون تسجيل الدخول إلى حساب أبشر من خلال مجموعة من الخطوات على النحو التالي

الدخول فِيْ منصة أبشر وزارة الداخلية.

اختر أفراد أبشر.

ثم انقر فوق أيقونة Passports.

ثم انتقل إلى صفحة التحقق من المستخدم.

أدخل رقم الإقامة أو رقم الهُوية.

ثم اكتب تاريخ الميلاد ويمكنك الاختيار بين التقويم الميلادي أو التقويم الهجري.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق التحقق من التفاصيل الخاصة بي.

ستدخل الآن صفحة حجز مَوعِد جواز السفر.

انقر فوق الانتقال إلى خدمة المواعيد.

ثم اضغط على عبارة حجز مَوعِد جديد.

اذهب الآن إلى صفحة الخدمات المتاحة.

انقر فوق “خدمات المقيمين” وسيسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الخدمة بدون حساب أبشر.

حدد المنطقة واكتب عدد العمليات.

تابع وادخل إلى صفحة الفروع المتاحة للحجز.

اختر المكتب المناسب لك.

حدد المَوعِد الذي يناسبك وفقًا للتواريخ المتاحة.

اذهب إلى صفحة المساعدة.

التأكيد على البيانات.

اطبع تذكرة المَوعِد.

تعد خدمة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للأشخاص الذين يعانون من الدخول إلى المنصة، ومن حجز المواعيد، ويمكن الحجز من خلال الدخول الى منصة أبشر، ومن ثم أيقونة Passports. وإدخال كافة البيانات المطلوبة.