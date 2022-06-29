حجم أعمال تابعة لأمازون يوازي 3 أمثال قيمة “العملاق”.. وداعا جلباب أبي

تقترب القيمة المالية لحجم الأعمال لوحدة Amazon Web Services، وهِيْ خدمات الحوسبة السحابية من Amazon.com، من 3 تريليونات دولار.

يبلغ حجم أعمال وحدة Amazon Web Services ثلاثة أضعاف القيمة السوقية لشركة Amazon فِيْ سوق الأسْهُمْ، وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عَنّْ شركة Red Burn Ltd. الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ أليكس هايزل، المحلل الاقتصادي فِيْ شركة Red Burn Limited، قوله فِيْ التقرير إن خدمة Amazon Web Services أصبحت قوية، وهُو ما قد يدفع الشركة الأم إلَّى التفكير فِيْ مرحلة ما فِيْ انفصالها وتحويلها إلَّى شركة مستقلة، فِيْ ظل بطء وتيرة قطاع التجارة الإلكترونية. نمو القطاع.

قال هِيْسيل “قد لا يكون الفصل بين Amazon Web Services مطروحًا على الطاولة الآن، ولكن إذا اتسعت فجوة الأداء بين قطاع الحوسبة السحابية وبقية قطاعات Amazon.com، فقد يكون ذلك مطروحًا على الطاولة فِيْ المستقبل”.

أوصى Heisel بشراء أسهم Amazon، حيث من المتوقع أن يصل سعر السهم إلَّى 270 دولارًا العام المقبل، وهُو أعلى سعر مستهدف لوول ستريت و 150٪ أكثر من سعره فِيْ ختام تداولات أمس.

خلال الربع الأول من هذا العام، زادت إيرادات Amazon Web Services بنسبة 37٪ سنويًا لتصل إلَّى 18.4 مليار دولار، بينما انخفضت عائدات قطاع التجارة الإلكترونية فِيْ Amazon.