حجم إصابة ثنائي الأهلي أمام فيوتشر

وأصيب الثنائي الكروي الأول لفريق النادي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني خلال مشاركتهما في مباراة المستقبل.

وخرج طاهر محمد طاهر في الدقيقة 8 ودخل أحمد عبد القادر بسبب الإصابة فيما خرج محمد هاني من المباراة في الدقيقة 18 ودخل كريم فؤاد مكانه.

وأشار التشخيص الأولي إلى إصابة طاهر محمد طاهر بشد عضلي خلفي، بينما أصيب محمد هاني بشد عضلي أمامي.

وسيخضع الثنائي لفحص طبي غدا الأربعاء للوقوف على مدى الإصابة ومدة غياب الأهلي عن المباريات.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نظيره فريق المستقبل، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز ثمين على حساب فوتورو برصيد أربعة أهداف مقابل صفر.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.