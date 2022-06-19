“حدثها الآن” لعبة بيس 2022 eFootball pes تعلن عن تحديث جديد على الجوال

من أشهر الألعاب اليوم لعبة PES 2022 eFootball pes على الهاتف المحمول ، والتي أصبحت من أكبر المعجبين في جميع أنحاء العالم بعد ما طورتها كونامي لها خلال السنوات الماضية ، وخلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن تحديث جديد لها. اللعبة ، بعد ذلك قامت الشركة بتطوير اللعبة بشكل أكبر من أجل البقاء في المراتب الأولى من الألعاب التي يتم تنزيلها على الأجهزة المختلفة التي تشغل الألعاب ، وخاصة على الهاتف المحمول ، وهو الجهاز الأكثر تنزيلًا للعبة الرائعة.

بيس 2022 eFootball pes

على الرغم من أن مطور اللعبة أخر إصدار نسخة الهاتف المحمول إلا أنه أحدث ضجة كبيرة في الأيام الأولى من إطلاقه ، حيث كان من المقرر إطلاق اللعبة في بداية العام الجاري ، إلا أن الشركة لاحظت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حدوث تأخير. في صدوره لأنهم طوروه بطريقة الأفضل مما جعل الجميع ينتظر صدوره ويتساءل عن موعده ، ثم صدر في بداية شهر يونيو الجاري وشهد معدلات تحميل كبيرة في أيامه الأولى.

تعتبر لعبة pes ، التي تم تغيير اسمها إلى eFootball ، من أشهر ألعاب كرة القدم حول العالم ، بالإضافة إلى لعبة FIFA التي تحظى أيضًا بجمهور كبير ، وتسعى كلتا المباراتين إلى الاستمرار في تحقيق النجاح والانتشار بشكل أكبر. .

كيفية تحميل بيس 2022 على الموبايل

اللعبة متاحة أيضًا على العديد من الأجهزة الإلكترونية سواء أجهزة الكمبيوتر أو PlayStation أو Xbox ، والتي يمكن تنزيلها مجانًا من خلال موقع شركة Konami الرسمي ، حيث تم إصدارها رسميًا في أبريل الماضي ، واللعبة الآن متاحة أيضًا على الهواتف المحمولة. في إصداراتها المختلفة وأجهزة تشغيلها المختلفة سواء أندرويد أو آي أو إس ، ولكي تتمكن من تحميل اللعبة على الجوال يجب اتباع الخطوات التالية: