حدوث الانتفاخ في الوجه والعينين وعلاجه

عادة ما يكون ظهور الانتفاخ على الوجه والعينين بسبب الوذمة. هذا يعني أن هناك الكثير من السوائل في الجسم (داخل وخارج الخلايا).

هذا السائل الزائد ليس فقط في الوجه والعينين. إنه بالداخل

يمكن أن يحدث هذا إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض البروتين للغاية، ولكن هذا ليس هو المشكلة عادةً.

هناك نوعان رئيسيان من الوذمة

مجهول السبب (سبب غير معروف)

مرضي (سبب معروف مثل تليف الكبد أو مرض السكري)

السبب الحقيقي لهذه المشكلة هو اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

يحتوي كل جرام من الكربوهيدرات على 3 جرامات من الماء

تسبب النظم الغذائية عالية الكربوهيدرات الالتهاب (الذي يصاحبه احتباس السوائل)

تسبب النظم الغذائية عالية الكربوهيدرات احتباس الملح (لأنك تحتفظ بمزيد من السوائل)

النظم الغذائية عالية الكربوهيدرات تستنفد مخزون البوتاسيوم (يساعد البوتاسيوم في طرد السوائل)

الحل البسيط للتخلص من العيون المنتفخة والوجه المنتفخ

قلل من الكربوهيدرات إلى أقل من 50 جرامًا (يفضل 20 جرامًا)