حد أقصى لأسعار النفط الروسي.. موسكو تحذر الغرب وتعلن “خطة بديلة”

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها مستعدة لـ “الخطة ب” إذا وضع الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف للصحفِيْين فِيْ المنتدى الاقتصادي الشرقي فِيْ فلاديفوستوك يوم الثلاثاء إن “روسيا سترد على ذلك بشحن المزيد من الإمدادات إلَّى آسيا”.

وأضاف أن “أي إجراءات لفرض سقف سعري ستؤدي إلَّى عجز فِيْ الأسواق (للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار”.

أعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع سقف لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على عمليتها العسكرية. فِيْ أوكرانيا.

قبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلَّى أوكرانيا فِيْ شباط (فبراير)، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلَّى أوروبا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

صدمة سوق الطاقة

أرسلت روسيا صدمة جديدة لأسواق الطاقة حول العالم، بعد أن كشفت عَنّْ خفض إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الجاري.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، يوم الاثنين، إن موسكو ستخفض إنتاجها النفطي بنسبة 2٪ هذا العام، والغاز بنحو 7٪ فِيْ عام 2022.

يأتي ذلك فِيْ وقت توقعت فِيْه وكالة التصنيف الائتماني موديز الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا، مما يؤدي إلَّى ركود حاد فِيْ منطقة اليورو، وزيادة التضخم، الذي وصل بالفعل إلَّى مستويات قياسية.

أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى أوروبا “بالكامل”، لحين الانتهاء من إصلاح أحد التوربينات الرئيسية، بعد أن كان من المقرر أن يعود للعمل يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.