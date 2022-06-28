حذف أغنية “بنت الجيران” من يوتيوب.. وتوجه لمقاضاة حسن شاكوش

نجح الملحن المصري محمد مدين فِيْ حذف الأغنية الشهِيْرة “بنت الجيران” التي قدمها عمر كَمْال وحسن شاكوش، بعد أن اتهمه الأخير بسرقة لحن أغنيته الشهِيْرة “بحاجة إلَّى إخفاء”، والتي لحن للفنان محمد حماقي عام 2014.

توجه الملحن المصري إلَّى إدارة اليوتيوب وزودهم بجميع المستندات والأوراق التي تثبت أهليته للحن المستخدم فِيْ أغنية “بنت الجيران”، والتي تم تعديلها وتحويلها إلَّى أغنية مهرجان، من أجل حذفها.

فِيْ غضون ذلك، ستقاضي شركة “الحقوق العربية” التي تقوم على تحصيل حقوق الأداء العام من الفنانين، فنان المهرجان حسن شاكوش لاتهامه عضو الشركة محمد مدين بسرقة عمل فني، بحسب بيان مسؤول الشركة.

وعلق الملحن المصري محمد، ردا على تصريح حسن شاكوش “أخطأت فِيْ حقي عَنّْدما خطبت حسن شاكوش فِيْ المرة الأولى عَنّْدما سرق لحن الأغنية (ضرورة خفِيْة) وأطلق أغنيته (بنت الجيران). ثم رفضت إثارة الموضوع لأنه توسط هُو وعمر كَمْال مع الفنان محمد حماقي الذي طلب مني العفو عَنّْهم وعدم استكَمْال الإجراءات القانونية بحقهم، وعذرناهم لجهلهم بحقوق الملكية الفكرية “.

وأضاف فِيْ تصريحات لـ “الشرق الأوسط” “لكن عَنّْدما يخرج أمام الناس بشكل عام ويتهمني بسرقة الأغنية التي سرقها مني كان لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى يتعلم ألا يتهمني. اشخاص. من الباطل مطرب تركي عام 2017 طلب حقوقه واستخدمها ودفع رسوم حقوق الملكية الفكرية للعمل “.

وأوضح، “هذه المرة لن أتسامح مع حقوقي، لذلك ذهبت إلَّى موقع الفِيْديو الدولي يوتيوب، وتم منع الأغنية من اللعب والرفع، وسيتم مقاضاتهم لسرقة اللحن”.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية “A Mustaqhaba” باعت حقوق لحنها للمغني التركي إبرو يسار، الذي أصدر اللحن فِيْ كلمات أغنية بعَنّْوان Haddinden Fazla، وتم إصدارها فِيْ 17 مايو 2017 على موقع يوتيوب.

وذكر المطرب التركي أسماء الشاعر محمد عاطف والملحن محمد مدين فِيْ مجالات تأليف الأغنية وتأليفها، وتم تعويض الشاعر محمد عاطف أخلاقيا ومعَنّْويا لاستخدامه كلماته وتحويلها إلَّى التركية.