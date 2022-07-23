حرائق لندن تتسبب فِيْ اضطراب حركة القطارات.. فوضى بقطاع النقل

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فِيْ اضطرابات شديدة فِيْ خدمات السكك الحديدية فِيْ جميع أنحاء بريطانيا، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة.

سجلت بريطانيا درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لأول مرة، مما أدى إلَّى تفاقم أزمة الحرق.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.إيه.إم.

أدت درجات الحرارة المرتفعة منذ يوم الثلاثاء الماضي إلَّى إتلاف الأسلاك العلوية ومسارات السكك الحديدية وأنظمة الإشارات.

طلبت الهِيْئة الوطنية للسكك الحديدية من العملاء التحقق قبل بدء رحلاتهم وعدم السفر إلا فِيْ حالة الضرورة القصوى.

وأضافت الهِيْئة على موقعها على الإنترنت “تم إنجاز قدر كبير من العمل الليلة الماضية لإصلاح المشاكل المتعلقة بخطوط السكك الحديدية والأسلاك العلوية الناجمة عَنّْ الحرارة”.

تعد هذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا خلال شهر، مصحوبة بحرائق عَنّْيفة فِيْ شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا.

اندلعت حرائق كبيرة فِيْ لندن وكينت وكورنوال، حيث حاول مئات من رجال الإطفاء يائسين إخماد الحرائق فِيْ ظروف شديدة الجفاف وخانقة.

يعتبر انتشار موجات الحرارة نتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة المناخ، وفقًا للعلماء، حيث تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شدتها ومدتها وتكرارها.

يعود آخر مستوى قياسي تم تسجيله فِيْ بريطانيا إلَّى 25 يوليو 2022 وكان 38.7 درجة مئوية فِيْ كامبريدج فِيْ جنوب شرق إنجلترا.

قال ستيفن بيلشر، رئيس العلوم والتكنولوجيا فِيْ National Weather Service “لقد جعل تغير المناخ من غازات الاحتباس الحراري درجات الحرارة القياسية هذه ممكنة، ونرى هذا الاحتمال الآن”.

وأضاف أن “هذه الظروف الجوية القاسية ستصبح أكثر قسوة”.

فِيْ غضون ذلك، أعلنت فرقة الإطفاء فِيْ لندن وقوع حادث كبير حيث كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق التي اندلعت فِيْ أنحاء العاصمة البريطانية خلال موجة حر حطمت الرقم القياسي.

واجتاحت النيران مناطق نباتات ودمرت العديد من المباني والمنازل فِيْ بلدة وينينجتون الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا فِيْ وسط لندن.

وقالت إميلي نيكسون، 34 عاما، التي لجأت إلَّى حمام السباحة الخاص بي فِيْ لندن، “إن الإنجليز بالتأكيد ليسوا معتادين على هذا الوضع”.

ستبقى بعض المدارس مغلقة بينما من المتوقع حدوث اضطرابات فِيْ المواصلات العامة.

وقال وزير النقل جرانت شابس لشبكة سكاي نيوز “الكثير من بنيتنا التحتية ليست مصممة للتعامل مع هذه الحرارة”.

استراتيجية قطاع الطيران

نشرت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 19 يوليو، فِيْ سياق معرض فارنبورو الدولي للطيران، استراتيجية تهدف إلَّى تحقيق الحياد الكربوني فِيْ قطاع الطيران المحلي فِيْ بريطانيا وفِيْ مطارات إنجلترا بحلول عام 2040.

تنص الخطة أيضًا على الحفاظ على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عَنّْد مستويات ما قبل Covid-19.

الطيران مسؤول عَنّْ حوالي 2.5٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. بالمقابل يساهم بمستوى 22 مليار جنيه فِيْ الاقتصاد البريطاني، وتهدف هذه الاستراتيجية إلَّى تعزيز صمود هذا القطاع.

تحدد الاستراتيجية ست أولويات، بما فِيْ ذلك تحسين كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الوقود من قبل الطائرات والمطارات.

كَمْا ينص على قاعدة جديدة مفادها أن وقود الطائرات المستدام المصنوع على سبيل المثال من النفايات المنزلية أو زيوت الطهِيْ المستعملة، سيتم ضخه فِيْ وقود الطائرات التقليدي بنسبة 10٪ بحلول نهاية العقد.

وشدد البيان على أن “وقود الطائرات المستدام يتجنب فِيْ المتوسط ​​أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالكيروسين التقليدي”.

كَمْا تتحدث الحكومة عَنّْ “تطوير طائرات خالية من الانبعاثات”، الأمر الذي يتطلب تطوير وقود هِيْدروجين اصطناعي واستخدام طائرات كهربائية أو محركات تعمل بالهِيْدروجين، وكلها لا تزال فِيْ مراحل التجربة.

وقال اتحاد الصناعة البريطانية، أكبر منظمة لأصحاب العمل فِيْ البلاد، إن “هذه الاستراتيجية الطموحة ستحفز الصناعة” لكنها شجعت الحكومة على تسريع وتيرتها.

الأمم المتحدة تحذر

حذر تقرير صادر عَنّْ برنامج الأمم المتحدة للبيئة فِيْ أكتوبر الماضي من فجوة انبعاثات الكربون، وفشلت 120 دولة فِيْ المهمة المستهدفة المتمثلة فِيْ الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

يتجه العالم نحو ارتفاع فِيْ درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية، وهُو ما سيؤدي إلَّى آثار مدمرة للغاية، وفقًا لتحليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.