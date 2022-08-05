حرارة الصيف زادت تمور بريدة نضوجًا

في مهرجان بريدة للتمور، يتوق التجار والمشترين للحصول على أفضل أنواع التمور في موسم هو الأكثر وفرة في الإنتاج لأكثر من 45 نوعًا من التمور.

أسعار تمور بريدة

أدت درجات الحرارة المرتفعة في منطقة القصيم خلال الأيام القليلة الماضية إلى ظهور العديد من أنواع التمور أكثر نضجًا، في حين ظلت أسعار التمور منخفضة، حيث تراوحت بين 50 إلى 120 ريالًا للتمور “المصفاة” بالسكر لكل عبوة تزن 3 كيلوغرامات. نتيجة وفرة المعروض من التمور.

جودة عالية

يشار إلى أن حصاد التمور لهذا العام في مزارع منطقة القصيم متوفر وبجودة عالية، وذلك لمعرفة المزارعين بأساليب الزراعة السليمة والجيدة، مما جعلهم يعتنون بالنخيل بشكل جيد بحيث كان خيرًا. مشهد. أمام التجار والمشترين، وتشهد حركة العرض والطلب لأنواع التمور بشكل عام منافسة خاصة من أصحاب الشركات والمصانع المتخصصة في التمور ومعالجتها.