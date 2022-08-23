حرب أوكرانيا أم الجفاف.. أيهما أشد قسوة على الاقتصاد الأوروبي

لم تتعاف أوروبا بعد من أزمة طاقة غير مسبوقة سببتها “حرب أوكرانيا”، لتواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام تهددها بخسائر اقتصادية فادحة.

يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، والذي نُشر يوم الاثنين.

نصف أوروبا مهددة بالجفاف

وذكر التقرير أنه اعتبارًا من 10 أغسطس، وصلت 47٪ من أراضي أوروبا إلَّى مستوى التحذير من الجفاف، بينما كانت 17٪ من المناطق التي شملها المسح فِيْ حالة تأهب قصوى.

وقال الباحثون إن ظروف الجفاف مرتبطة بشح الأمطار وعدد من موجات الحرارة من مايو فصاعدًا والتي أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء أوروبا. كَمْا أثر الانخفاض فِيْ حجم المياه سلبًا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد فِيْ محطات الطاقة الأخرى.

وقال الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفِيْة، مع تضرر الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وذكر التقرير أن أكثر من 12 دولة معرضة لخطر متزايد من الجفاف، بما فِيْ ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فِيْها الظروف سوءًا هِيْ تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف فِيْ ربيع عام 2022، مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق فِيْ المجر ورومانيا.

يتوقع الباحثون أنه من المرجح أن تستمر الأحوال الجوية الأكثر دفئًا وجفافًا من المعتاد حتى نوفمبر فِيْ المنطقة الأوروبية المتوسطية.

خسائر فادحة للاقتصاد الأوروبي

قال المستشار التحريري بمنصة الطاقة، أنس الحجي، خلال مقابلة مع برنامج “عالم الطاقة” على “سكاي نيوز عربية”، إن مشكلة الجفاف فِيْ أوروبا كبيرة للغاية، وعلى المدى الطويل، قد تكون أخطر من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المرتبطة بها.

وأضاف الحجي “السياسيون فِيْ أوروبا قد يكونون قادرين على التعامل مع بوتين، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع الجفاف. مشكلة أوروبا مع روسيا فِيْما يتعلق بأوكرانيا والعقوبات هِيْ، فِيْ النهاية، قرار سياسي، ويمكن أن يتغير، أو حتى يقبل السياسيون الوضع الجديد، لكن السياسيين لا يستطيعون التعامل مع الجفاف.

أزمة نقل المنتجات البترولية

وعَنّْ أبرز التحديات التي تواجهها أوروبا بسبب الجفاف، قال الحجي “يتم نقل جميع المنتجات البترولية داخل أوروبا عبر الأنهار .. إذا جفت هذه الأنهار فكَيْفَ سيتم نقلها”

أزمة الطاقة الكهرومائية

وأكد أن “الأمر الثاني هُو أن هناك عدة دول تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، وانخفض مستوى السدود بشكل كبير فِيْ الوقت الحاضر، مما يعَنّْي أنه سيتم استخدام الغاز لتعويض هذا النقص، وهذا سيكون صحيحًا بشكل خاص فِيْ النرويج “.

وأوضح “إذا استخدمت النرويج الغاز لتعويض نقص الكهرباء الناجم عَنّْ انخفاض مستوى السدود، فهذا يعَنّْي أن هذا الغاز لن يذهب إلَّى أوروبا، وبريطانيا هِيْ نفسها”.

تواجه الدول الأوروبية أزمة كبيرة فِيْ توفِيْر الغاز، بعد أن خفضت روسيا إمداداتها، على خلفِيْة العقوبات المفروضة عليها إثر عملياتها العسكرية فِيْ أوكرانيا.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض طوعي فِيْ استهلاك الغاز بنسبة 15٪ من أجل السماح بزيادة مخزونها قبل دخول فصل الشتاء، لكن مع ذلك يتوقع الخبراء أن تشهد أوروبا شتاء قاسيا وارتفاع فواتير التدفئة.

ضربة لجهُود مكافحة تغير المناخ

جاءت أزمة الجفاف فِيْ وقت كانت أوروبا تعتزم الاعتماد بشدة على الممرات المائية كجزء من جهُودها لمكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تهدف المفوضية الأوروبية إلَّى زيادة النقل عبر الممرات المائية بنحو 25 فِيْ المائة بحلول عام 2030.

أزمة ألمانيا

كَمْا يبدو أن معاناة ألمانيا من أزمة نقص الغاز نتيجة الأزمة الأوكرانية قد تتفاقم، حيث إن صعوبة النقل النهري قد يعيق حركة الفحم إليها، الأمر الذي قد يهدد خطة الحكومة الألمانية لإعادة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام الفحم. .

يمثل نهر الراين فِيْ ألمانيا شريان الحياة فِيْ قلب أوروبا، وقد انخفض مستواه، مما يهدد الإمدادات الحيوية فِيْ ألمانيا وحركة السفن.

أزمة فرنسا

فِيْ فرنسا، أدت درجات الحرارة المرتفعة فِيْ الأنهار إلَّى ارتفاع درجة حرارة مياه نهري الرون وغارون لدرجة أنها لم تسمح بالتبريد الفعال للمفاعلات النووية، بينما شهد نهر بو فِيْ إيطاليا انخفاضًا كبيرًا فِيْ منسوب مياهه، وأصبح غير كاف لري المفاعلات النووية. حقول الارز.

نهر الدانوب، الذي يشق طريقه عبر 1800 ميل بين وسط أوروبا والبحر الأسود، يجف أيضًا، ويعيق تجارة الحبوب وغيرها.

أزمة بريطانيا

فِيْ بريطانيا جفت منابع نهر التايمز بطريقة لم تشهدها البلاد من قبل، وأعلنت الحكومة الجمعة الماضي أن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميًا إلَّى حالة جفاف بعد فترة طويلة. فترة الطقس الحار والجاف فِيْ القارة الأوروبية.

ويعزو العلماء الجفاف فِيْ أوروبا إلَّى التغيرات المناخية التي أدت إلَّى انخفاض معدل تساقط الثلوج وارتفاع مستوى استهلاك النباتات للمياه نتيجة انخفاض خصوبة الأرض. بدأت بعض الحكومات فِيْ اتخاذ تدابير لمعالجة ندرة المياه، فِيْ فرنسا، على سبيل المثال، حظر استخدام المياه لغسيل السيارات أو ري الحدائق المنزلية وإغلاق مرافق الاستحمام على الشواطئ.