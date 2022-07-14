حرب الجبنة.. محكَمْة أوروبية تعلن نهاية “الفِيْتا الدنماركية”

خسرت الدنمارك قضية أمام محكَمْة العدل الأوروبية بشأن تصدير مزارعيها للأجبان خارج الاتحاد الأوروبي تحت عَنّْوان “فِيْتا”.

إنه تصنيف محمي لصالح اليونان، وهِيْ بلد المنشأ لهذا الجبن.

امتثال الدنمارك للتخلي عَنّْ “فِيْتا” .. أو دفع تعويضات

إنها “فِيْتا” ؛ تصنيف محمي داخل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002، وخسرت الدنمارك وألمانيا جاذبيتهما فِيْ عام 2005.

ومع ذلك، استمرت الدنمارك فِيْ السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت علامة “فِيْتا” عَنّْد تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.

الدنمارك ممارسة مدفوعة ؛ يتعين على المفوضية الأوروبية، وهِيْ السلطة التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي، الاستئناف أمام محكَمْة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكَمْة فِيْ حكَمْها “بعد الإخفاق فِيْ منع استخدام تصنيف فِيْتا للأجبان المعدة للتصدير إلَّى دول خارج الاتحاد الأوروبي، فشلت الدنمارك فِيْ الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”.

وشددت على أن الدنمارك يجب أن تضع حدا لاستخدام هذا التصنيف، وأمرتها بالامتثال للقرار بسرعة.

فِيْ حالة عدم الامتثال للقرار، يمكن للسلطة اللجوء إلَّى المحكَمْة مرة أخرى ومطالبة الدنمارك بتعويض مالي. وأكدت المحكَمْة أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد.

نهاية الدانماركية فِيْتا

حكَمْت محكَمْة العدل فِيْ لوكسمبورغ يوم الخميس 14 يوليو 2022 ؛ فشلت الدنمارك “فِيْ الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حظر الشركات الدنماركية من تصدير جبن الفِيْتا خارج الاتحاد الأوروبي، منهِيْة فترة 60 عامًا من مبيعات الفِيْتا الدنماركية.”

الفِيْتا هِيْ جبن يوناني تقليدي مصنوع من حليب الأغنام أو الماعز غير المبستر، والذي أعلن الاتحاد الأوروبي على مدار العشرين عامًا الماضية أنه ليس فقط اسمًا عامًا، ولكن يجب أن يأتي الجبن من اليونان.

اليونان هِيْ أكبر منتج للفِيْتا فِيْ العالم، حيث يستهلك أكثر من 85 بالمائة منه فِيْ الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط 28 بالمائة من صادرات فِيْتا العالمية، وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

نزاع قانوني يعود تاريخه إلَّى عام 2022

جاء حكَمْ يوم الخميس فِيْ أعقاب دعوى قضائية رفعتها المفوضية الأوروبية، بدعم من اليونان وقبرص، ضد “الفِيْتا الدنماركية” التي زعمت المفوضية أنها تنتهك تصنيف الاتحاد الأوروبي الذي يحمي تسمية منشأ الفِيْتا.

جادلت الدنمارك بأن فرض حظر على صادراتها من الجبن، والتي يبلغ متوسطها 85 ألف طن سنويًا، سيعيق التجارة مع الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة.

تنتج اليونان 120 ألف طن من جبنة الفِيْتا سنويًا، وتصدر حوالي ثلث هذا الجبن، أي ما يعادل 200 مليون يورو (200.4 مليون دولار)، وتوفر فرص عمل لأكثر من 300 ألف عامل.