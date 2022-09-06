حرب الطاقة.. روسيا تتلاعب بأعصاب الأوروبيين بأغنية وداع

دخلت حرب الطاقة بين أوروبا وروسيا مرحلة جديدة، بعد أن كشفت شركة غازبروم عَنّْ مقطع فِيْديو يسخر من القارة العجوز بعد توقف إمدادات الغاز.

وينقل الفِيْديو الذي يحمل عَنّْوان “الشتاء القادم” بعض المشاهد من عواصم أوروبية تظهر فِيْها القارة العجوز مجمدة فِيْ إشارة إلَّى قطع الغاز الروسي.

أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى أوروبا “بالكامل”، لحين الانتهاء من إصلاح أحد التوربينات الرئيسية، بعد أن كان من المقرر أن يعود للعمل يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

ويهدد الكرملين باستمرار بقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 حتى يرفع الغرب عقوباته على روسيا والشركات الروسية، مما يزيد المواجهة بين روسيا والقارة الأوروبية فِيْ ظل ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ المنطقة.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلَّى 282 يورو (280 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة يوم الاثنين، ويحذر محللون من أن الأسعار قد تصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لمجلة فوربس.

أسوأ أزمة عرض

تواجه أوروبا أسوأ أزمة فِيْ إمدادات الغاز على الإطلاق، مع ارتفاع أسعار الطاقة لدرجة أن المستوردين الألمان يناقشون التقنين المحتمل فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ الاتحاد الأوروبي بعد أن خفضت روسيا التدفقات إلَّى الغرب.

يلقي الكرملين باللوم فِيْ أزمة الطاقة على العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، بينما يقول القادة الأوروبيون إن موسكو تستخدم الطاقة لابتزاز الاتحاد الأوروبي.

نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلَّى ألمانيا، هُو أكبر خط أنابيب غاز روسي إلَّى أوروبا، ويحمل ما يصل إلَّى 59.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

قِصَّة نورد ستريم

كان نورد ستريم فِيْ يوم من الأيام رمزًا للتعاون بين إحدى أكبر قوى الطاقة فِيْ العالم ورابع أكبر اقتصاد فِيْ العالم، وأصبح الآن موضوع تبادل الاتهامات بين برلين وموسكو.

تقول ألمانيا، أكبر مشترٍ للطاقة الروسية فِيْ أوروبا، إن روسيا لم تعد مورِّدًا موثوقًا به.

فِيْ المقابل، يقول السياسيون فِيْ الاتحاد الأوروبي إن بوتين يستخدم نفوذه كرئيس لواحدة من أكبر قوى الطاقة فِيْ العالم لإذكاء الخلاف فِيْ أوروبا بشأن الصراع فِيْ أوكرانيا.

ألمانيا ترفض تفسيرات شركة غازبروم لقضايا التوربينات كذريعة.

روسيا ترد على العقوبات

لكن الكرملين يقول إن الغرب تسبب فِيْ أزمة الطاقة بفرضه أشد العقوبات فِيْ التاريخ الحديث، وهِيْ خطوة يقول بوتين إنها شبيهة بإعلان الحرب الاقتصادية.

وحذر الكرملين أيضًا من أن روسيا سترد على اقتراح مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي، وهِيْ خطوة من غير المرجح أن تضر روسيا ما لم تحذو الصين والهند حذوها.

تتوقع وكالة التصنيف موديز أن يؤدي التعطيل الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا إلَّى ركود حاد فِيْ منطقة اليورو وزيادة التضخم، والذي وصل بالفعل إلَّى مستويات قياسية.

عائدات روسيا

ولدت روسيا 158 مليار يورو (157.18 مليار دولار) من صادرات الطاقة فِيْ الأشهر الستة التي أعقبت الحرب فِيْ أوكرانيا، وكان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد بنسبة 58 بالمئة.

وارتفعت صادرات روسيا النفطية هذا العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع أسعار الغاز، الأمر الذي سيعزز إيرادات موسكو من صادرات الطاقة بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2022.

سترتفع عائدات روسيا من صادرات الطاقة إلَّى 337.5 مليار دولار هذا العام، وهُو ما سيعوض جزئيًا الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب العقوبات، وفقًا لوثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية.

الأسْهُمْ أوروبا

من ناحية أخرى، نجح الاتحاد الأوروبي الآن فِيْ ملء 81.55٪ من سعته التخزينية للغاز، وهُو ما يزيد قليلاً عَنّْ هدف الكتلة البالغ 80٪ من احتياطيات الغاز بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

لم يتضح بعد كَيْفَ سيؤثر إغلاق نورد ستريم 1 إلَّى أجل غير مسمى على هذه الاحتياطيات، وما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاعتماد على احتياطياته على الفور، والمجازفة بدفع مستوياته إلَّى ما دون 80٪ قبل 1 نوفمبر.

أثرت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة على اليورو، الذي انخفض إلَّى ما دون 0.99 دولار لأول مرة منذ 20 عامًا، يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلَّى 282 يورو (280 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة يوم الاثنين، ويحذر المحللون من أن الأسعار قد تصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.