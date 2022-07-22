حرب العملات.. المدافع فِيْ أوكرانيا والصدى فِيْ أفريقيا

يتردد صدى حرب أوكرانيا فِيْ إفريقيا، حيث يقع الصراع الروسي الغربي، وتشير أسباب ذلك إلَّى أن موسكو قد تكتب نهاية الأسطورة الخضراء (الدولار) فِيْ القارة.

يشهد الروبل طفرة غير مسبوقة، نتجت عَنّْ الحرب على أوكرانيا، فِيْ رد فعل عكسي شتت حسابات الغرب، الذي احتشد لفرض عقوبات على موسكو بهدف خنقها اقتصاديًا وعسكريًا.

إن تعافِيْ الروبل يتعارض مع التوقعات وينقل الحرب من مدارها العسكري فِيْ أوكرانيا إلَّى مسرح مختلف. لم يمنعها حيادها العسكري من لعب دور محوري فِيْ دعم مكاسب موسكو من حرب العملة.

الروبل، الذي حول هزائمه مع مرور الوقت إلَّى قوة، يهدد اليوم عرش الدولار واليورو فِيْ إفريقيا، وليس ذلك فحسب، بل يقدم نفسه كبديل قادر على تحرير القارة من هِيْمنة القوى الاستعمارية التقليدية. .

ترجمت ذلك التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتي قال فِيْها إن بلاده وشركاء أفارقة يعملون باستمرار على خفض حصة الدولار واليورو فِيْ التجارة المتبادلة بين الطرفِيْن.

وأضاف لافروف، الذي كان يتحدث قبل زيارته المقررة إلَّى عدد من الدول الأفريقية يومي 24 و 28 يوليو بالطبع، الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب تعديلًا معينًا فِيْ آليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عَنّْ الحاجة إلَّى ضمان اللوجيستيات المستمرة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي.

وأكد الوزير الروسي أن بلاده منفتحة على بناء شراكة شاملة مع الدول الأفريقية وستواصل الوفاء بالتزاماتها بتزويدها بالأغذية والأسمدة وناقلات الطاقة.

صراع الروبل مع اليورو والدولار

بعد بدء عمليته العسكرية فِيْ أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو، تتمثل فِيْ إدراج البنك المركزي الروسي فِيْ القائمة السوداء للنظام المالي العالمي الذي يهِيْمن عليه الدولار.

كَمْا تضمنت العقوبات تجميد أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية البالغة 630 مليار دولار، بما يعادل 470 مليار جنيه استرليني، واستبعاد أهم البنوك الروسية من نظام سويفت. فِيْ محاولة لتقييد المؤسسات المالية الروسية من سداد مدفوعاتها فِيْ الخارج.

أدت الخطوات الغربية مجتمعة إلَّى انخفاض قيمة الروبل الروسي إلَّى مستوى قياسي فِيْ الأيام الأولى بعد الحرب بنحو 7٪، ليصل إلَّى 86.98 روبل للدولار.

سرعان ما تحولت الآثار السلبية على الروبل إلَّى ارتدادات حيث طالبت موسكو الدول التي وصفتها بـ “غير الودي” بدفع ثمن الغاز الروسي وغيره من المنتجات بالروبل أو الذهب، وبدأ الروبل الروسي فِيْ التعافِيْ واسترداد معظم خسائره ليصبح الأفضل. أداء العملة فِيْ العالم.

فِيْ منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي، الذي عقد الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “كانت الفكرة واضحة سحق الاقتصاد الروسي بعَنّْف، لكنهم لم ينجحوا فِيْ ذلك – فِيْ إشارة إلَّى الولايات المتحدة وأوروبا – ولم يحدث ذلك “.

واصل الروبل ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي، الذي تم تداوله فِيْ بورصة موسكو، يوم الخميس 21 يوليو 2022، دون مستوى 55 روبل.

فِيْ الآونة الأخيرة، وقعت روسيا والصين والهند ودول أخرى اتفاقيات تجارية ثنائية على أساس اليوان والروبل والروبية، بعيدًا عَنّْ الدولار الأمريكي.

دفعت هذه الاتفاقيات صندوق النقد الدولي إلَّى الاعتقاد بأن هِيْمنة العملة الأمريكية يمكن أن تتضاءل خلال الفترة المقبلة، بسبب تجزئة النظام المالي العالمي.

كَيْفَ تعافى الروبل

عادةً ما تشهد الدولة التي تواجه عقوبات دولية ونزاعًا عسكريًا كبيرًا فرار المستثمرين وتدفقًا ثابتًا لرأس المال، مما يتسبب فِيْ انخفاض قيمة عملتها.

لكن روسيا لجأت إلَّى الإجراءات الوقائية، المتمثلة فِيْ منع الأموال من مغادرة البلاد، مما خلق طلبًا على الروبل وزاد من قيمته.

فِيْ أواخر فبراير، بعد الانهِيْار الأولي للروبل وبعد أربعة أيام من الحرب، ضاعفت روسيا سعر الفائدة الرئيسي فِيْ البلاد بأكثر من الضعف إلَّى 20٪ من 9.5٪ السابقة، وهُو مقياس ثان ساعد على ارتفاع الروبل.

ومع ذلك، فإن الأسباب الحقيقية لارتفاع العملة الروسية، وفقًا للخبراء، هِيْ ببساطة الارتفاع المذهل فِيْ أسعار الطاقة، وضوابط رأس المال، والعقوبات نفسها.

وروسيا هِيْ أكبر مصدر للغاز فِيْ العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، وزبونها الرئيسي هُو الاتحاد الأوروبي، الذي يشتري ما قيمته مليارات الدولارات من الطاقة الروسية كل أسبوع بينما يحاول معاقبة روسيا بالعقوبات.

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مركز أبحاث الطاقة والهُواء النظيف، وهُو منظمة بحثية مقرها فنلندا، فإن الاتحاد الروسي قد حقق عائدات تقدر بنحو 98 مليار دولار من صادرات الوقود الأحفوري.

قالت تاتيانا أورلوفا، رائدة اقتصاديات الأسواق الناشئة فِيْ أكسفورد، لشبكة سي بي إس إن أسعار السلع مرتفعة حاليًا، وعلى الرغم من حدوث انخفاض فِيْ حجم الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن الزيادة فِيْ أسعار السلع الأساسية أكثر من تعويضها. هذه الانخفاضات. .

هل انتهى عصر اليورو

فِيْ عام 2008، كان اليورو حوالي 1.6 دولار، وهِيْ قوة منحت الأوروبيين عطلة ممتعة فِيْ الخارج وحقائب مليئة بالهدايا.

لكن بعد عقد ونصف، فقد اليورو قوته أمام العملة الأمريكية منذ بداية هذا العام، عَنّْدما كان يحوم بالقرب من 1.13 دولار، وانخفض إلَّى 0.9952 دولار، بحلول منتصف يوليو، عَنّْد مستوى لم يشهده منذ أواخر 2002.

مع وصول العملة الأوروبية إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 20 عامًا، جنبًا إلَّى جنب مع الدولار (قبل أن يرتفع قليلاً إلَّى دولار واحد)، تتزايد المخاوف من حدوث ركود فِيْ القارة العجوز.

الدولار بعيدا

على الرغم من التآكل الخفِيْ للدولار الذي يشكل الآن 59٪ من احتياطي النقد الأجنبي العالمي، بعد أن كان يمثل 70٪ قبل نحو عشرين عامًا، وفقًا لورقة بحثية صادرة عَنّْ صندوق النقد الدولي، لا تزال العملة الأمريكية هِيْ المهِيْمنة عالميًا، حيث هُو الأكثر استخدامًا فِيْ التجارة والمدفوعات. والاحتياطيات الأجنبية.

يحتفظ اليوان بالمقعد الثاني

فِيْ ضوء النمو الهائل للاقتصاد الصيني، تعزز اليوان على مستوى العالم. منذ عام 2009، وقعت بكين اتفاقيات مع عشرات الدول، مما أعطى قوة دفع لعملتها فِيْ سوق العملات العالمية.

وضع هذا الزخم العالمي الصين فِيْ المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فِيْ ميزان القوة الاقتصادية العالمية، حيث أصبح اليوان أول عملة فِيْ الأسواق الناشئة يتم تضمينها فِيْ سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.