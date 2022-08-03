حرب العملات.. بورصة روسيا تدعم الصين أمام الولايات المتحدة

بعد أن شددت الولايات المتحدة الخناق على الصين وبدأت فِيْ حذف الشركات الصينية من وول ستريت، استغلت البورصة الروسية الأمر وجذبت الشركات الروسية.

قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مساء الثلاثاء، ضم أكبر شركة صينية مدرجة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى قائمة متزايدة من الشركات التي تواجه خطر الشطب، بسبب رفض بكين السماح للمسؤولين الأمريكيين بة عمل مدققي حساباتهم. .

تبدأ الإجراءات الأمريكية ضد الشركات الصينية بنشر الأسماء التجارية، بموجب قانون 2022، وتتبع مسارًا مدته ثلاث سنوات للشطب النهائي.

وكانت روسيا قد أعلنت عزمها توسيع اتفاقيات تبادل العملات مع الدول الصديقة للهروب من هِيْمنة الدولار، وخطت خطوات كبيرة مع العديد من الدول وعلى رأسها السعودية ومصر وتركيا والهند.

أعلنت بورصة موسكو عَنّْ إطلاق وإطلاق سندات روسية مقومة باليوان، كجزء من خطتها لزيادة التجارة فِيْ العملات الأخرى، وعلى رأسها اليوان الصيني، فِيْ حين أعلنت الجهات التنظيمية فِيْ الوقت الحالي أنها تهدف إلَّى إبرام عدة اتفاقيات من أجل توسيع استخدام الروبل.

تقبل بورصة موسكو عقود اليوان

قالت أكبر بورصة فِيْ روسيا يوم الأربعاء إن بورصة موسكو بدأت تداول السندات الصينية المقومة باليوان فِيْ إطار سعيها لجذب المستثمرين الآسيويين، فِيْ البداية من خلال تقديم أوراق صادرة عَنّْ شركة روسال الروسية المنتجة للألمنيوم.

قال جليب شفلينكوف، رئيس سوق الدين فِيْ بورصة موسكو “أدوات الدين المقومة باليوان الصيني تفتح مصدرًا إضافِيًْا لسيولة النقد الأجنبي للمقترضين الروس”.

أوضحت بورصة موسكو أن متوسط ​​الحجم اليومي لليوان فِيْ بورصة موسكو للنصف الأول من عام 2022 زاد بنسبة 12.4 مرة مقارنة بنفس البحث من العام الماضي، 45.7 مليار روبل.

قبول سندات اليوان فِيْ موسكو

وقالت MICEX فِيْ بيان إن السندات المقومة باليوان تستهدف مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يستخدمون العملة الصينية وهِيْ مصممة لتوسيع الفرص للمشاركين المحترفِيْن فِيْ السوق وعملائهم.

وقال شيفلينكوف “نأمل أن يؤدي ظهُور سندات اليوان فِيْ السوق الروسية فِيْ المستقبل إلَّى جذب المستثمرين الأجانب، وخاصة الآسيويين”.

السندات الأولى التي بدأت بورصة موسكو تداولها هِيْ سندات روسال مقومة باليوان وتستحق فِيْ عام 2027، بقيمة ملياري يوان (296.22 مليون دولار) لكل منهما.

مجموعة بورصة موسكو هِيْ أكبر بورصة روسية، وهِيْ المنصة الوحيدة متعددة الوظائف فِيْ روسيا لتداول الأسْهُمْ والسندات والمشتقات والعملات وأسواق المال والسلع.

سعر الدولار واليورو فِيْ روسيا

حدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار فِيْ 4 أغسطس 2022 عَنّْد مستوى 60.2374 روبل، وهُو أعلى بمقدار 7.79 روبل من المؤشر السابق.

وقال البنك إن سعر الصرف الرسمي لليورو انخفض بمقدار 14.13 روبل إلَّى 61.1243 روبل، حيث خفض بنك روسيا سعر صرف اليورو إلَّى 61.12 روبل.

عقوبات جديدة

وأعلنت الحكومة السويسرية المجلس الاتحادي، الأربعاء، انضمام سويسرا إلَّى الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال البيان إن “الإجراءات الجديدة تتعلق بالدرجة الأولى بحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب والمنتجات من روسيا، فضلاً عَنّْ حظر الخدمات المتعلقة بهذه السلع”.

وقالت الحكومة السويسرية إن “أصول سبيربنك، أكبر بنك فِيْ روسيا، مجمدة الآن ومحظورة من تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات الفنية”.

وقال البيان إن “المجلس الاتحادي يشير إلَّى أن أيا من الإجراءات ضد روسيا لم يكن موجها ضد التجارة فِيْ المنتجات الزراعية أو الغذائية”.

الريال السعودي

وقالت السلطات الروسية منتصف يونيو حزيران إن مفاوضات تجريها بورصة موسكو لبدء تداول الريال السعودي مقابل الروبل الروسي، فِيْ ظل تراجع الطلب على الدولار واليورو فِيْ روسيا.

وأضافت أن إطلاق تداول الريال السعودي مقابل الروبل الروسي سيعزز التجارة مع المملكة العربية السعودية، فِيْ ظل زيادة التبادل التجاري بين روسيا ودول عربية مثل مصر والسعودية.

قال رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالي، أناتولي أكساكوف، إن بورصة موسكو تشهد أيضًا تداولًا نشطًا لليرة التركية مقابل الروبل الروسي.

الجنيه المصري

قال وزير التجارة والصناعة المصري، منتصف يونيو، إن الحكومة المصرية فِيْ طريقها لتبني آلية تسمح باستخدام الروبل فِيْ التبادل التجاري مع روسيا.

كشفت شركة Tiz Tour الروسية فِيْ مصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تفعيل استخدام بطاقات Mir البنكية الروسية فِيْ البلاد، كجزء من الخدمات المقدمة للسياح الروس.

وقالت الشركة إن الحكومة المصرية تعمل على ضمان قدرة الروس على الدفع أثناء إجازتهم فِيْ مصر باستخدام البطاقة البنكية الروسية.

سلسلة انهِيْار اليورو

لا تزال العملة الأوروبية الموحدة تحت الضغط بعد أن وصلت إلَّى معدل التكافؤ مع الدولار الأمريكي فِيْ وقت سابق من الشهر الماضي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من -0.5٪ إلَّى الصفر، مع وصول التضخم السنوي فِيْ منطقة اليورو إلَّى مستوى قياسي جديد بلغ 8.9٪ فِيْ يوليو.

أظهرت البيانات الأخيرة أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أنفقوا مليارات اليورو على شراء سندات الخزانة من أجل حماية إيطاليا ودول جنوب أوروبا الأخرى من ارتفاع العائدات على سنداتهم بشكل كبير.

انخفض صافِيْ محفظة البنك المركزي الأوروبي من السندات الألمانية والفرنسية والهُولندية فِيْ يوليو الماضي بنحو 18.9 مليار يورو (19.3 مليار دولار).

فِيْ المقابل، بلغ صافِيْ مشتريات البنك من السندات من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان خلال نفس الشهر 17.3 مليار يورو.

يتم تداول اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع طفِيْف فِيْ حدود 0.05٪.

ووصل اليورو إلَّى مستويات 1.0175 دولار لكل يورو، فِيْما ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات إلَّى مستويات 106.4 نقطة، بارتفاع طفِيْف نسبته 0.1٪.

البنك المركزي الأوروبي ورفع أسعار الفائدة

تقول بلومبيرج إيكونوميكس إنه لا يزال هناك إقبال قوي على زيادة أسعار الفائدة.

يشير مقياس طيف البنك المركزي الأوروبي التابع للبنك المركزي الأوروبي من Bloomberg Economics إلَّى تحول متزايد فِيْ الاتجاه المتشدد.

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فِيْ سبتمبر.

تقول بلومبرج إيكونوميكس إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة فِيْ يوليو بمقدار ضعف المبلغ الذي أشار إليه صانعو السياسة سابقًا، يُظهر أيضًا كَيْفَ تم التخلي عَنّْ التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

تعتقد بلومبيرج إيكونوميكس أن مجلس الإدارة سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة فِيْ أكتوبر وديسمبر وفبراير.

فِيْ ملاحظة حديثة، توقع بنك جولدمان ساكس أن يظل زوج الدولار الأمريكي مقابل اليورو قريبًا من التكافؤ للأشهر الستة المقبلة، ويتوقع جولدمان ساكس أن ينخفض ​​زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلَّى ما دون التكافؤ مرة أخرى.

قال جولدمان ساكس إن الأشهر الستة المقبلة تبدو صعبة على منطقة اليورو، مما سيبقي زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي قريبًا من التكافؤ.

يتوقع الاقتصاديون الآن أن تكون منطقة اليورو فِيْ حالة ركود فِيْ النصف الثاني من هذا العام ؛ تتباطأ بيانات النقطة بالفعل بشكل كبير ومن المحتمل حدوث مزيد من اضطرابات الإنتاج.