تقود الصين تحركات صانعي السياسة فِيْ البنوك المركزية الآسيوية لمقاومة ارتفاع الدولار، ووقف النزيف المستمر لخسائر العملة مقابل العملة الأمريكية.

تتخذ السلطات الآسيوية إجراءات صارمة مع المستثمرين الذين يراهنون على تراجع قيمة عملات بلادهم مقابل الدولار، بسبب الارتفاع المطرد للعملة الأمريكية فِيْ ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

احفظ الين

اتصل مسؤولون يابانيون بالبنوك للاستفسار عَنّْ مستويات الين، مساء الثلاثاء، بحسب صحيفة نيكاي، فِيْ خطوة تسبق مرحلة التدخل الحكومي لإنقاذ العملة المحلية فِيْ طوكيو. وصعدت كوريا الجنوبية أيضًا من حديثها، فِيْ حين حدد البنك المركزي الصيني المعدل المرجعي اليومي لليوان عَنّْد أقوى مستوى تحيز على الإطلاق.

مع انخفاض العملات، سارعت السلطات فِيْ آسيا إلَّى التدخل. قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة لن تستبعد اللجوء إلَّى الخيارات، بما فِيْ ذلك التدخل فِيْ أسواق الصرف الأجنبي، مما عزز قيمة الين الياباني خلال تعاملات اليوم.

أفاد مؤشر نيكي أنه نيابة عَنّْ وزارة المالية، قام بنك اليابان بفحص سعر الصرف لسعر الصرف المقتبس من الين مقابل الدولار. يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها تدخل لفظي معزز، مما ساعد الين على الارتفاع بنسبة 0.7٪ مقابل الدولار وبعيدًا عَنّْ المستوى 145.

يقول أكيرا موروجا، مدير منتجات العملات فِيْ Aozora Bank فِيْ طوكيو “على الرغم من أن تقرير فحص الأسعار قد يكون مقدمة للتدخل الفعلي، فمن غير المرجح أن يؤدي إلَّى اتخاذ إجراء فوري لأنه مجرد جلسة استماع وامتداد للتدخل اللفظي”. بحسب بلومبرج.

كوريا الجنوبية تراقب

كَمْا عقد نائب وزير المالية الكوري الجنوبي بانغ كي سون اجتماعا داخليا طلب خلاله من المسؤولين مراقبة الأسواق المالية عَنّْ كثب. لكن التحركات الأخيرة تشير إلَّى أن تدخل السلطات، سواء باللفظ أو بطرق أخرى، لم ينتج عَنّْه سوى نتائج محدودة.

وتجاهل الوون تقلبات واضعي السياسات لينخفض ​​إلَّى أدنى مستوى له منذ عام 2009.

مع موجة المكاسب القوية فِيْ العملة الأمريكية وسط توقعات بقرار عَنّْيف لسعر الفائدة الفِيْدرالي، تضررت العملات الأخرى بشدة، بما فِيْ ذلك اليوان الصيني.

انخفض الوون الكوري بأكبر نسبة منذ يونيو بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع فِيْ الولايات المتحدة، والتي دعمت الدولار وأضعفت شهِيْة المستثمرين للأصول الخطرة.

وخلال تعاملات الأربعاء، هبطت العملة الكورية الجنوبية 1.6 بالمئة إلَّى 1395.55 للدولار، وهُو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 13 عامًا.

القرار السيادي لبنك الشعب الصيني

قرر بنك الصين الشعبي إجراء أعلى ارتفاع فِيْ سعر مرجعي اليوان، وهُو أعلى سعر على الإطلاق للعملة الصينية، حيث وسعت الصين دفاعها عَنّْ عملتها من خلال تحديد سعرها المرجعي لليوان بأقوى تحيز على الإطلاق.

وخلال تعاملات الأربعاء، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليوان الصيني إلَّى 6.9644 يوان للدولار، بزيادة قدرها 0.45٪.

عزز التجار رهاناتهم على 100 نقطة أساس، منذ أن أصدرت وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت مبكر من يوم الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أكثر من المتوقع والذي بدا أنه سيعزز الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي. .

حدد بنك الشعب الصيني رفع السعر عَنّْد 6.9116 للدولار، عَنّْد 598 نقطة، أقوى من متوسط ​​التقديرات فِيْ استطلاع أجرته بلومبرج للمحللين والتجار.

تجاوز الارتفاع القوي الرقم القياسي السابق البالغ 454 نقطة الذي شهدناه يوم الأربعاء الماضي (7 سبتمبر) ويأتي على رأس خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك، والذي كان يهدف أيضًا إلَّى دعم العملة.

يأتي التراجع المتجدد من البنك المركزي مع تراجع اليوان الخارجي مرة أخرى نحو 7 يوانات للدولار، وهُو أدنى مستوى له منذ 2022.

يتعلق الأمر بك لأن بيانات التضخم فِيْ الولايات المتحدة قد غذت الرهانات الضخمة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي، الأمر الذي قد يبعد السياسة النقدية الصينية عَنّْ الولايات المتحدة ويدفع التدفقات الخارجية.

قال إيدي تشيونغ، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة فِيْ Credit Agricole (EPA CAGR) CIB “يبدو أن هناك المزيد من التحيز على المدى القريب لمواصلة استخدام نقاط الارتكاز”.

وأضاف كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة فِيْ Credit Agricole CIB “الهدف من السياسة فِيْ الوقت الحالي هُو ضمان استقرار السوق وأن هذا قد لا يكون كافِيْاً للالتفاف على الدولار مقابل اليوان”.