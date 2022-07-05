حرب الغاز تحرق الجنيه الإسترليني.. سقوط مدو أمام الدولار

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلَّى أدنى مستوى فِيْ عامين يوم الثلاثاء حيث ركزت الأسواق على عملات الملاذ الآمن بعد قفزة أخرى فِيْ أسعار الغاز الأوروبية أعادت إشعال مخاوف التضخم.

قال الاقتصاديون إن مخاطر انزلاق أوروبا إلَّى الركود تتزايد بعد قفزة كبيرة فِيْ أسعار الغاز الطبيعي فِيْ كل من أوروبا وبريطانيا ومن المتوقع أن تدفع التضخم إلَّى مستويات أعلى.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 1.6 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلَّى 1.1903 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ مارس 2022، حيث استأنفت الأسواق الأمريكية نشاطها بعد عطلة يوم الاثنين.

ومقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى، انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4٪ مقابل العملة اليابانية إلَّى 161.8 ين، بينما انخفض بنسبة 0.7٪ مقابل العملة السويسرية إلَّى 1.1550 فرنك.

قال بنك إنجلترا اليوم أن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا والعالم تزداد كآبة.