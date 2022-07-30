حرب الغاز تشتعل.. روسيا تقطع الإمدادات عَنّْ لاتفِيْا

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة السبت أنها أوقفت شحنات الغاز إلَّى لاتفِيْا فِيْ ذروة التوتر بين روسيا والغرب بسبب الصراع فِيْ أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

وقالت الشركة الروسية فِيْ بيان على تطبيق Telegram “أوقفت غازبروم اليوم شحنات الغاز إلَّى لاتفِيْا بسبب انتهاك شروط توصيل الغاز”.

يأتي هذا الإعلان فِيْ الوقت الذي خفضت فِيْه غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم هذا الأسبوع، مشيرة إلَّى الحاجة إلَّى صيانة التوربينات حيث تسعى الدول الأوروبية لتأمين احتياطياتها لفصل الشتاء.

خفضت روسيا حجم شحناتها مرتين فِيْ يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه فِيْ كندا ولم يُعاد إلَّى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون فِيْ أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلَّى روسيا، لكن التوربين لم يتم تسليمه بعد.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم على أوكرانيا.

من جانبه، يؤكد الكرملين أن العقوبات هِيْ سبب المشاكل الفنية لمنشآت الغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

فرضت روسيا سلسلة من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلَّى أوروبا، وخاصة إلَّى ألمانيا وإيطاليا، انخفاضًا تدريجيًا منذ تطبيق هذه العقوبات.

كَمْا أوقفت غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

لاتفِيْا بلد يقع فِيْ منطقة بحر البلطيق فِيْ شمال أوروبا.