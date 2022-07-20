حرب الغاز.. خطة أوروبية لخفض الاستهلاك بنسبة 15%

تدرك الدول الأوروبية جيدًا أن الشتاء القادم سيكون الأخطر على القارة العجوز، فِيْ ظل التهديدات المستمرة لإمدادات الغاز، خاصة من روسيا.

مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تستهلك أوروبا كَمْيات كبيرة من الغاز، بدأت دول الاتحاد الأوروبي فِيْ التحرك نحو توفِيْر بعض الطرق البديلة فِيْ حال قررت موسكو قطع الإمدادات كليًا أو جزئيًا.

على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية، تدور نزاعات اقتصادية بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، حيث تستخدم روسيا سلاح النفط والغاز، بينما تتسلّح أوروبا بعقوبات اقتصادية.

اقترحت بروكسل، الأربعاء، خطة تهدف إلَّى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15٪ للتغلب على تراجع الإمدادات الروسية، من خلال الحد من تدفئة بعض المباني، وتأجيل إغلاق محطات الطاقة النووية، وتشجيع الشركات على تقليص احتياجاتها، وإجراءات أخرى. .

استعدادًا لفصل الشتاء، أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ستمكن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة من مواجهة انقطاع محتمل للإمدادات الروسية، التي كانت تشكل حتى العام الماضي 40٪ من وارداتها.

سلاح روسي

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “روسيا تستخدم الغاز كسلاح. فِيْ حالة الانهِيْار التام، يجب أن تكون أوروبا جاهزة”.

تنص الخطة، التي لا تزال بحاجة إلَّى مناقشة من قبل الدول الأعضاء، على أنه يتعين على كل دولة “بذل كل ما فِيْ وسعها” لتقليل استهلاكها من الغاز، بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بنسبة 15٪ على الأقل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية فِيْ نفس الفترة. سيتعين على الدول تقديم تفاصيل خارطة طريق بحلول نهاية سبتمبر لتحقيق ذلك.

نورد ستريم

توقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يمر عبره ثلث شحنات الغاز الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي، فِيْ 11 يوليو للصيانة الروتينية التي كان من المقرر أن تنتهِيْ يوم الخميس. لكن الأوروبيين يخشون ألا تعيد موسكو ضخ الغاز، خاصة أنها خفضت شحناتها عبر خط الأنابيب المذكور بنسبة 60٪ فِيْ الأسابيع الماضية.

تسعى بروكسل إلَّى تفعيل آلية تحذير لـ 27 دولة، مما يجعل من الممكن وضع “أهداف ملزمة لخفض الطلب”، فِيْ حالة “وجود خطر كبير يتمثل فِيْ حدوث نقص خطير أو ارتفاع استثنائي فِيْ الطلب”.

فِيْ الربيع، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية لتحرير الهِيْدروكربونات الروسية، من خلال فرض حد أدنى لملء احتياطيات الغاز، وتنويع الموردين، وتطوير الطاقات المتجددة.

تحرك الآن

ودعا نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانز، الدول إلَّى التحرك الآن، “حتى لا نضطر للقيام بذلك فِيْ حالات الطوارئ وفِيْ ظروف أكثر كارثية”.

يخشى الأوروبيون شتاءً صعبًا على الرغم من زيادة الواردات من النرويج وأذربيجان والجزائر، وتضاعف شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ثلاث مرات منذ مارس.

قدرت Von der Leyen إمكانية خفض الاستهلاك السنوي للغاز فِيْ الاتحاد الأوروبي بنحو 45 مليار متر مكعب، منها حوالي 11 مليار متر مكعب عَنّْ طريق تقليل التدفئة أو تكييف الهُواء فِيْ المباني. فِيْ عام 2022، زودت روسيا حوالي 153 مليار متر مكعب إلَّى 27 دولة.

تطلب بروكسل من الدول تبني إجراءات ملزمة للحد من التدفئة وتكييف الهُواء فِيْ المباني العامة والتجارية، “حيث يكون ذلك ممكنًا من الناحية الفنية”.

أيضا، تشجيع استخدام مصادر بديلة للتدفئة فِيْ المدن. ويوصي بحملات إعلامية تحث الأسر على خفض الحرارة بدرجة واحدة هذا الشتاء، مما سيوفر “ما يصل إلَّى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا”.

ومع ذلك، فإن “العملاء المحميين” (الأسر، والخدمات الاجتماعية، والمستشفِيْات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم ضمان التوريد لها) يمثلون أقل من 37٪ من إجمالي استهلاك الغاز. لذلك، تستهدف الهِيْئة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء والصناعات.

فحم

واعترافا بأنه “يجب إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة”، أشارت بروكسل فِيْ خطتها إلَّى أن “الانتقال إلَّى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية قد يكون ضروريًا لفترة مؤقتة”. ولهذه الغاية، تطالب الدول الراغبة فِيْ التخلي عَنّْ الطاقة النووية المدنية بتأجيل مشاريعها لإغلاق المحطات النووية.

بالنسبة للصناعات، تقترح الخطة وجود حلول بديلة وتقترح “تعويض” للشركات مقابل خفض الاستهلاك.

بالنسبة للقطاعات التي ليس لديها مساحة كافِيْة للاستغناء عَنّْ الغاز، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الطلب تدريجياً، بدلاً من انتظار انقطاع مفاجئ، سيكون “أقل تكلفة بشكل ملحوظ”.

هدف اللجنة هُو تجنب إغلاق المصانع وفقدان الآلات التي قد تتعطل بسبب الإغلاق الكامل. كَمْا تريد المحافظة على إنتاج السلع الأساسية (كيماويات، أدوية، إلخ).

ومع ذلك، حذرت بيزنس يوروب من أن تخفِيْضات الإنتاج المفروضة على الشركات يمكن أن يكون لها “آثار اقتصادية كارثية وتأثير لا رجعة فِيْه فِيْ كثير من الأحيان”، مضيفة أنها “يجب أن تظل (تخفِيْضات الإنتاج) الملاذ الأخير”.

قد تصادق الدول الـ 27 على خطة المفوضية فِيْ اجتماع لوزراء الطاقة فِيْ 26 يوليو فِيْ بروكسل.