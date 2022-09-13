حرب النصر والهلال لمنح رونالدو لقب الأعلى أجرا فِيْ تاريخ كرة القدم

تاريخ النشر 09/13/2022

منذ 10 دقيقة

يستمر الحديث عَنّْ مستقبل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وما يحيط بخطوته التالية فِيْ عالم كرة القدم، مع بقاء أقل من موسم حتى انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وكان رونالدو قد طلب مغادرة مانشستر الصيف الماضي للانضمام إلَّى أحد الأندية المتنافسة فِيْ دوري أبطال أوروبا، بينما رفض رونالدو عرضًا ضخمًا من ناديي الهلال والنصر لضمه.

رونالدو، بعد عدم تمكنه من التكَيْفَ مع خطط الهُولندي إريك تن هاج وصيامه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلَّى رفض العديد من الأندية الكبرى فِيْ أوروبا الانضمام إلَّى البرتغالي بسبب صعوبة التعامل معه. وعدم رغبته فِيْ الجلوس، أصبح خيار الانتقال للسعودية الخيار الأفضل له الآن.

وكشفت شبكة CNN البرتغالية، عَنّْ تفاصيل العرض الذي قدمه الهلال فِيْ يناير الماضي وقيمته 230 مليون يورو لمدة موسمين.

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موقع سعودي سبورت يرصد تاريخ الرواتب الأسبوعية فِيْ مسيرة رونالدو مع أندية مختلفة.

طوال مسيرته الكروية، تلقى رونالدو مبالغ طائلة، لكنه لم يستجب للعروض التي أتت إليه من الهلال والنصر لتولي خدماته.

فِيْ عام 2017، وصل رونالدو إلَّى أعلى راتب فِيْ مسيرته مع ريال مدريد، بقيمة 696 ألف يورو أسبوعيًا، فِيْما ارتفع راتبه إلَّى أعلى قيمة مسيرته مع يوفنتوس فِيْ عام 2022، ليصل إلَّى 1.1 مليون يورو.

يتقاضى رونالدو حاليًا راتباً قدره 561 ألف يورو أسبوعياً، مرتدياً قميص مانشستر يونايتد.

سيكون راتب رونالدو مع أحد عظماء المملكة ضعف ما يتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الأعلى أجراً فِيْ العالم اليوم.