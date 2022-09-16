حرب طاقة.. برلين تضمن إمدادات النفط الروسي بـ”وضع اليد” على روسنفت

وصل الخلاف حول الطاقة بين برلين وموسكو إلَّى مستوى جديد يوم الجمعة، بعد أن سيطرت ألمانيا على أنشطة روسنفت فِيْ البلاد.

فِيْ خطوة تهدف إلَّى “ضمان” إمداداتها النفطية.

وقالت وزارة الاقتصاد فِيْ بيان إن فروع شركة روسنفت فِيْ ألمانيا، والتي تمثل 12٪ من طاقة تكرير النفط الوطنية، وضعت تحت “وصاية” الوكالة الوطنية المسؤولة عَنّْ إدارة شبكات الطاقة.

أهمية وضع اليد على روسنفت فِيْ ألمانيا

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلَّى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات” الطاقة فِيْ البلاد.

يشمل قرار الاستيلاء الشركات التابعة لشركة Rosneft Germany و “RN Refining and Marketing”، التي تمتلك أسهمًا فِيْ ثلاث مصافِيْ تكرير كبيرة فِيْ البلاد، وهِيْ Schwitt و Miro و Bayern Oil.

وبهذا، ستكون السلطات الألمانية قادرة على التحكَمْ بنفسها فِيْ إمداد مصفاة شويت الواقعة فِيْ شرق البلاد، حيث تمتلك روسنفت غالبية الأسْهُمْ (54.2 فِيْ المائة).

المصفاة تؤمن ضخ إمدادات النفط إلَّى وحول العاصمة برلين.

فِيْ الموقعين الآخرين، مثل ميرو فِيْ كارلسروه وبايرن أويل فِيْ فونبرج، لا تمتلك روسنفت غالبية الأسْهُمْ، إلَّى جانب شركات النفط الغربية الكبرى.

تدخل الوصاية حيز التنفِيْذ يوم الجمعة وتظل سارية لمدة ستة أشهر.

سابقة الغاز

فِيْ أوائل أبريل، استولت برلين على شركة غازبروم جرمانيا، الفرع الألماني لشركة غازبروم، لضمان إمدادات الغاز.

منذ ذلك الحين، قدمت الحكومة الألمانية مساعدات بقيمة تتراوح بين 9 و 10 مليارات يورو لإنقاذ هذه الوحدة المهددة بالإفلاس.

وتسعى البلاد حاليًا إلَّى ضمان أمن إمدادات النفط فِيْ المستقبل، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي على خلفِيْة الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

تعهدت ألمانيا بالتخلي التدريجي عَنّْ واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.

حاليا، تعمل مصفاة شيفِيْت على تكرير النفط الروسي الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب دروجبا (“الصداقة” باللغة الروسية)، ولن يكون هناك تغيير فِيْ ذلك فِيْ الوقت الحالي.

من خلال وضع اليد على أنشطة روسنفت فِيْ البلاد، تسعى ألمانيا بشكل خاص إلَّى منع المالك من التنازل عَنّْ بعض أصولها أو حتى تصفِيْتها بسبب نقص السيولة الكافِيْة أو النفط الروسي.

هذا السيناريو من شأنه أن يهدد أمن الطاقة فِيْ ألمانيا.

ما هُو مستقبل الشفاء

لحماية المصفاة، راجعت الحكومة حتى الآن عدة سيناريوهات، بما فِيْ ذلك التأميم الكامل.

أخيرًا، قام الائتلاف الحاكَمْ فِيْ ألمانيا، بقيادة المستشار الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتز، بتعديل قانون قديم يتعلق بأمن الطاقة، مما يسمح بفرض الوصاية أو المصادرة.

تبحث برلين منذ شهُور عَنّْ بدائل للنفط الروسي لضمان استمرارية أنشطة مصفاة شفِيْت.

فِيْ الموقع، يشعر موظفو المنشأة التي تتسع لـ 1200 شخص والتي تعمل بالغاز الروسي منذ الستينيات بالقلق بشأن مستقبلهم.

ظهرا، من المقرر أن يقدم شولز مع وزير الاقتصاد خطة لتأمين مستقبل منشأة شفِيْت.

يمكن للمنشأة تلقي إمدادات النفط عبر موانئ روستوك فِيْ شمال البلاد، وغدانسك فِيْ بولندا.

لكن معضلة نقل الطاقة الأحفورية من هاتين المحطتين إلَّى منشأة شفِيْت عبر خط أنابيب نفط لم يتم حلها بعد.

وتوفر محطة شويت، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عَنّْ برلين، نحو 90 فِيْ المائة من كَمْيات الوقود والوقود المستهلكة فِيْ العاصمة وحولها، وخاصة وقود الطائرات فِيْ المطار الدولي.

وقد خفضت أكبر قوة اقتصادية فِيْ أوروبا اعتمادها بشكل كبير على واردات النفط الروسية، والتي كانت تمثل 35 بالمائة من إمداداتها قبل بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

فِيْ موازاة ذلك، أوقفت موسكو ضخ الغاز الروسي إلَّى ألمانيا، التي لن تتمكن من استبدال هذه الإمدادات بالكامل قبل عام 2024، وفقًا لآخر توقعات الحكومة.