حرب طاقة.. من ينتصر فِيْ معركة الغاز بين روسيا أوروبا

أوقفت روسيا إلَّى أجل غير مسمى تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1،

يؤدي تفاقم الضغط على إمدادات الطاقة فِيْ أوروبا وتعميق الركود إلَّى مخاطر مواجهة الاتحاد الأوروبي.

وقالت جازبروم المملوكة للدولة، والتي كان من المفترض أن تستأنف العمل فِيْ خط أنابيب بحر البلطيق يوم السبت بعد ثلاثة أيام من الصيانة، إن التعليق كان بسبب عطل فني.

سقف أسعار النفط الروسي

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مجموعة الدول السبع أنها تمضي قدمًا فِيْ خطة لمحاولة فرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية فِيْ محاولة لخفض الإيرادات المتدفقة إلَّى موسكو والتي يمكن استخدامها لتمويل غزوها لأوكرانيا.

وسيزيد من المخاوف فِيْ العواصم الأوروبية من أن روسيا تهدف إلَّى مزيد من قطع الإمدادات قبل الشتاء. واتهمت موسكو بـ “تسليح” غازها لتأجيج أزمة تكاليف المعيشة انتقاما من الدعم الغربي لأوكرانيا.

وكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر على تويتر يوم الجمعة “إعلان غازبروم ظهر اليوم أن نورد ستريم 1 سيغلق مرة أخرى بموجب مزاعم كاذبة هُو تأكيد آخر على عدم موثوقيتها كَمْورد.”

بعد أن قفزت الأسبوع الماضي إلَّى أعلى مستوى لها على الإطلاق، تراجعت أسعار الغاز الأوروبية فِيْ الأيام الأخيرة، حيث انخفضت بمقدار الثلث إلَّى 209 يورو لكل ميغاواط / ساعة، على الرغم من أن هذا لا يزال 10 أضعاف متوسط ​​مستوى العقد الماضي.

انخفضت الأسعار جزئيًا حيث حقق الاتحاد الأوروبي هدفه بملء مواقع التخزين حتى 80٪ من السعة قبل موسم التدفئة فِيْ الشتاء ؛ لكن مخزونات الغاز المخزنة وحدها لا تكفِيْ لتلبية الطلب فِيْ فصل الشتاء دون تدفقات الصادرات الروسية العادية.

قال خبير الطاقة المستقل سيرجي فاكولينكو فِيْ تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشيال تايمز يوم السبت إن روسيا تأمل فِيْ أن يجبر نقص الشتاء أوروبا على المطالبة بالغاز والموافقة على بعض شروطها على الأقل بشأن أوكرانيا.

قال فاكولينكو “كل جزء مهم”. “لذلك ربما قررت روسيا، بقدر ما تحب الإيرادات وتخلق حالة من عدم اليقين، فقد حان الوقت لتسبب أكبر قدر ممكن من النقص.”

تهدف ألمانيا والاقتصادات الأوروبية الكبيرة الأخرى إلَّى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ لتجنب النقص الحاد، على الرغم من أنها قد لا تزال بحاجة إلَّى تطبيق نظام تقنين.

قبل الحرب الروسية

قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لبت روسيا حوالي 40٪ من طلب أوروبا على الغاز، مقارنة بمتوسط ​​25٪ اليوم.

قال سايمون تاجليابيترا، الزميل البارز فِيْ مؤسسة بروجيل للأبحاث، لصحيفة نيويورك تايمز إن إعلان روسيا الأخير كان مؤشراً على أن فصل الشتاء بدون الغاز الروسي يجب أن يُعامل كسيناريو مركزي لأوروبا.

وأضاف “هناك طريقة واحدة فقط للاستعداد لذلك، وهِيْ تقليل الطلب على الغاز والكهرباء … يجب أن تكون هذه هِيْ الأولوية السياسية الرئيسية لأوروبا”.

تسعى الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي أيضًا إلَّى تنويع إمدادات الغاز، بما فِيْ ذلك عَنّْ طريق شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال المحمول بحراً من دول بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة.

فِيْ واشنطن، قال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه نتيجة للتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا، سيكون تخزين الغاز ممتلئًا بحلول موسم التدفئة الشتوي. لكنها أضافت أن “هذه الجهُود وحدها لن تكفِيْ”.

من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي فِيْ جلسة طارئة فِيْ بروكسل يوم الجمعة المقبل لمواصلة مناقشة استعداداتهم الشتوية، بما فِيْ ذلك سبل التخفِيْف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف الكهرباء.

فِيْ ورقة السياسة المحلية لهذا الأسبوع، قالت المفوضية إن الدول الأعضاء يمكنها تحويل حصة من الأرباح المتضخمة التي حققتها شركات الطاقة إلَّى المستهلكين كجزء من خطة لتخفِيْف ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة فِيْ أوروبا.