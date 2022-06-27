حرس الحدود يتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق

تعاقد مجلس إدارة نادي حرس الحدود، مع أحمد أيوب، المدرب السابق للمنتخب المصري، لقيادة أول فريق كرة قدم بالدوري الممتاز ابتداء من الموسم المقبل.

عاد فريق حرس الحدود إلى الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة، بعد موسمين من الغياب، وبعد أن تصدر فريق البحري دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ووقع أحمد أيوب عقودا لتدريب فريق حرس الحدود لموسم واحد بعد أن اعتذر حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي السابق عن عدم قبول التكليف.

وسيكون ضمن الجهاز التدريبي برئاسة أحمد أيوب ومحمد مكي مديرًا عامًا وأحمد عاصم مساعدًا للمدرب بعد قيادته للفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان حرس الحدود قد سبق له الفوز بكأس مصر مرتين، وبطولة السوبر المصرية مرة واحدة، ومثل مصر في بطولة الاتحاد الأفريقي 7 مرات على التوالي.