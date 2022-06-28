حرس الحدود يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للرجال

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال) في الرتب العسكرية (رقيب- نائب رقيب-). عريف – جندي) لتعيينهم في مختلف مناطق المملكة، حسب التفاصيل الموضحة أدناه. .

أماكن العمل

وأشارت المديرية العامة لحرس الحدود إلى أن الأعمال ستكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير وتبوك والشرقية ونجران والحدود الشمالية وغيرها.

رابط الاستفسار

أفادت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).