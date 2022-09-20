حركة مفاجئة من جيجي حديد تعيد شائعة عودتها لزين مالك إلَّى الواجهة

وينتشر الجمهُور شائعات عَنّْ عودة النجوم لشركائهم السابقين من حين لآخر، خاصة إذا لم يكشف أحد الطرفِيْن بشكل واضح وصريح عَنّْ سبب الانفصال.

أخيرًا، احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، بعيد ميلاد ابنتها خاي الثاني من خلال بث الأجواء عبر تقرير الأستوري عبر حسابها على إنستجرام.

فِيْ مقتطف، شاركت جيجي صورة لشريط شوكولاتة متعدد الطبقات مزين بشخصيات من سلسلة الرسوم المتحركة Peppa Pig، على ما يبدو العرض المفضل لابنتها.

تاج زين مالك

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلَّى أن جيجي أشارت (منشن) إلَّى حساب صديقها السابق ووالد ابنتها زين مالك فِيْ إحدى الصور ؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول حَقيْقَة عودتهما وسط انتشار خبر وجود علاقة بين جيجي والنجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بعد أن تداولت وسائل الإعلام صورهما معًا.

من جهته، لم ينشر مالك أي صور لتهنئة ابنته عبر حساباته الرسمية، ولم يتفاعل مع الصورة التي نشرتها جيجي عبر حسابها وألمحت إليه.

سبب انفصال جيجي حديد وزين

بالعودة إلَّى سبب انفصال جيجي وزين مالك رغم الحب الذي وحدهما، انتشرت شائعات كثيرة مفادها أن الانفصال كان نتاج اعتداء مالك على والدة حديد يولاندا، لكن النجمة نفت هذه الاتهامات.

وقال لوسائل إعلام محلية “أنكر بشدة ضرب يولاندا حديد ومن أجل ابنتي أرفض التوضيح وآمل أن تعيد يولاندا النظر فِيْ اتهاماتها الكاذبة والمضي قدما فِيْ معالجة قضايا الأسرة على انفراد”.

بعد فترة وجيزة، نشرت زين رسالة مطولة على تويتر تطالب بالخصوصية، لكنها لم تعالج الاتهامات الموجهة إليها بشكل مباشر، بدءًا من بيانها “كَمْا تعلمون جميعًا، أنا شخص عادي وأريد بشدة أن أخلق مكانًا آمنًا وخاصًا. مساحة تكبر فِيْها ابنتي “.

وأضاف الشاب البالغ من العمر 29 عامًا “نعم، كان هناك انفصال مع أحد أفراد عائلة جيجي، لكنه كان ولا يزال خاصًا، وفِيْ الوقت الحالي يبدو أن هناك انقسامًا، وعلى الرغم من جهُودي لنزع فتيل شؤون الأسرة، فقد سمحت بذلك. عاشت ابنتي بالطريقة التي تستحقها، حدث ذلك “، مما أدى إلَّى تسريب الأمر للصحافة.