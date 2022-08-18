حرمان النصر من التعاقدات فِيْ قضية أبو جبل.. حَقيْقَة العقوبة الصادمة

“حرمان نادي النصر من التعاقدات فِيْ قضية حارس المرمى المصري محمد أبو جبل”، هكذا انتشر الخبر، فِيْ وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وحصل النصر على توقيع أبو جبل، فِيْ فبراير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

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إلا أن إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر انسحبت رسمياً من الصفقة. بحجة تأخر حارس المرمى المصري عَنّْ الفريق الأول لكرة القدم.

من جهته أعلن محمد أبو جبل ووكيله نواف المهدي، تصعيد القضية ضد قلعة العالم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

* حَقيْقَة حرمان نادي النصر من التعاقدات

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي، أحمد الشيخي، عَنّْ حَقيْقَة حرمان نادي النصر من العقود، بعد التراجع عَنّْ فسخ اتفاق أبو جبل.

ونفى الشيخي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، احتمال تعرض النصر لعقوبة “الفِيْفا”، رغم أن فرص فوز حارس المرمى المصري بالقضية تتجاوز 60٪.

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وأشار القانوني الرياضي إلَّى أن العقوبة المرتقبة بحق قلعة العلم فِيْ هذه القضية ؛ إنها الغرامة المالية فقط، وستكون مبلغًا صغيرًا، وليست القيمة الكاملة للعقد، كَمْا يطلب اللاعب.

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل يطالب بقيمة تعاقده مع نادي النصر. حيث وقع لمدة عامين مقابل 4 ملايين دولار (15 مليون ريال سعودي).