“Privar de contratos al Al-Nasr Club y reproducir el partido de Al-Wahda”… un título desastroso, sembrando el terror en los corazones de millones de aficionados al fútbol del primer equipo, en el Reino de Arabia Saudita y en todo العالم.

وتغلب النصر على الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة 1-0، فِيْ اليوم الأول من منافسات دوري راشن السعودي 2022-2023.

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شهد الحزب حدثاً مثيراً للجدل. عَنّْدما انطفأت أضواء ملعب “مرسول بارك” المملوك لنادي النصر خلال المباراة ؛ وسط أنباء عَنّْ إمكانية لم الشمل، أو اعتبار “الخاسر” العالمي.

حَقيْقَة فوز مباراة الإعادة والوحدة

وفِيْ هذا السياق، كشف الكاتب والإعلامي الرياضي إبراهِيْم الربدي، عَنّْ إعادة مباراة النصر والوحدة، أو سحب 3 نقاط من قلعة العلم ومنحها لفريق مكة.

وقال الربدي عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “إطفاء الأنوار فِيْ ملعب (مرسول بارك) كان خطأ، لكن … لا يتطلب إلغاء أو إعادة نتيجة المباراة”.

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وبذلك تأكد فوز الفريق الكروي الأول لنادي النصر الحاصل على أول 3 نقاط فِيْ منافسة دوري روشان السعودي الموازي للموسم الرياضي الحالي.

* قضية جوليانو دي باولا ضد نادي النصر

من ناحية أخرى، وجه الكاتب والإعلامي الرياضي حالة من الذعر الشديد لجمهُور النصر، بشأن رفض العقود.

وأوضح الربدي أن قضية النجم البرازيلي جوليانو دي باولا صانع ألعاب النصر الأسبق ضد قلعة العالم. لاستعادة مستحقاتك المالية، فإن ذلك فِيْ مصلحة اللاعب.

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أعلن إبراهِيْم الربدي عَنّْ قرار متوقع بحرمان النصر من التعاقدات فِيْ الانتقالات الشتوية المقبلة ؛ حتى يتم دفع مستحقات جوليانو.