“حروب القمح”.. صفقة ضخمة وموازنة إضافِيْة لتحصين مخازن الجزائر

رغم اتفاق اسطنبول، تواصل الجزائر إجراءاتها الاستباقية التي تتوقع الأسوأ فِيْما يتعلق بأمنها الغذائي.

وبحسب نص قانون المالية التكَمْيلي (الموازنة التكَمْيلية)، فقد تم اتخاذ إجراءات تتعلق بزراعة الحبوب، أبرزها “تفعيل آليات جمع وتخزين القمح” الذي اعتبره القانون “مادة استراتيجية”.

وفقًا لنص المادة 30 من الميزانية التكَمْيلية، “يلتزم كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفِيْد من دعم الدولة، سواء كان ذلك فِيْ المنبع أو المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلَّى المكتب المهني الجزائري للحبوب، المكتب المهني الجزائري للحبوب، تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنظام.

وبرر المقال هذه الخطوة بالقول إن “الواقع الذي يشهده سوق الحبوب العالمي هُو أحد الاضطرابات العديدة فِيْ السنوات الأخيرة، والتي أدت إلَّى انخفاض كبير فِيْ العرض، مع تأثير تقلب الأسعار التصاعدي، وكذلك معدل التضخم وزيادة أسعار المدخلات، مما أدى إلَّى زيادة ملحوظة فِيْ تكاليف العرض والإنتاج “. بقوليات”.

أكد نص مشروع الموازنة التكَمْيلية لعام 2022 بالجزائر أن هذا يعَنّْي “انخفاض كبير فِيْ دخل المنتج”، وأنه فِيْ الواقع “من حيث الإنتاج، رغم هذه التقلبات، فإن الأداء لم يتوقف عَنّْ النمو، مما يدل على ذلك. قدرات الإنتاج الحالية واحتياطيات الإنتاج الحالية لتحسين الإنتاج “. وتقليل اعتماد بلادنا على الخارج والسماح لنا بتعزيز أمننا الغذائي فِيْ مجال الحبوب “.

وأشار خبراء اقتصاديون إلَّى أنه رغم الجهُود التي تبذلها الحكومة الجزائرية “لتحقيق الأمن الغذائي”، فإن مستويات جمع المحاصيل على المستوى المحلي لا تزال دون المستوى، ولا تتجاوز 50٪ من جميع أنواع الحبوب المنتجة.

محاولة ضخمة

فِيْ غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام جزائرية محلية، مساء الأربعاء، نقلا عَنّْ تجار أوروبيين، أن مكتب الحبوب الجزائري اشترى 660 ألف طن من القمح اللين.

ولم توضح مصدر استيراد شحنة القمح الضخمة، لكنها أشارت إلَّى أن الشراء تم من خلال صفقة بعد مناقِصَّة استيراد يوم الثلاثاء.

وأوضحت تقارير إعلامية أن سعر الطن الواحد من القمح اللين بلغ نحو 384 دولاراً للطن متضمناً أيضاً تكلفة الشحن.

وأشارت المصادر الإعلامية ذاتها إلَّى أن القمح اللين الذي تستورده الجزائر سيكون من أمريكا الشمالية أو أستراليا، فِيْما طلبت الجزائر أن تكون عملية الشحن من مناطق التوريد الرئيسية، ومن المتوقع وصول الشحنة نهاية سبتمبر المقبل أو خلال شهر أكتوبر القادم. .

والجزائر، ثاني أكبر مستورد للقمح فِيْ إفريقيا، تواجه الآن رهانًا كبيرًا للغاية، يؤكد خبراء اقتصاديون أنه لا يختلف عَنّْ التحديات الأمنية، المتمثلة فِيْ تأمين ثم تعزيز أمنها الغذائي.

فِيْ أبريل الماضي، صنف “مؤشر الأمن الغذائي العالمي” الجزائر فِيْ المرتبة الأولى فِيْ القارة الأفريقية والمرتبة 54 من 113 دولة حول العالم فِيْ عام 2022.

تدابير حازمة

منذ اندلاع الأزمة فِيْ أوكرانيا، استشعرت الحكومة الجزائرية الخطر على أمنها الغذائي، وبدأت فِيْ اتخاذ إجراءات عملية لضمان أمنها الغذائي، فِيْ القمح والشعير، وحتى فِيْ مختلف المحاصيل الزراعية الأخرى، بحسب المستقبل. تخطط لإنشاء صناعة زراعية، والبحث عَنّْ أسواق خارجية لمنتجاتها الزراعية.

وآخر هذه القرارات اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ناقش فِيْه مقترحًا لإعداد المسار الفني لموسم إنتاج الحبوب 2022/2023.

وطالب الرئيس تبون حكومته، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، حصلت “العرب اليوم نيوز” على نسخة منه، على “تكثيف الجهُود لضمان الأمن الغذائي، خاصة فِيْ مجال الحبوب، فِيْ ظل الوضع الدولي الحالي”. التقلبات “.

وهُو تحد أكدت الرئاسة الجزائرية أنه “يجب الفوز به مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن قدرات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.

محاصرة “أباطرة” القمح

ومن أكثر القرارات الحازمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية إنشاء “قطب فلاحي غذائي كبير”، وهُو مجمع يتضمن اقتناء مجمعات القمح المستردة من رجال الأعمال الذين أدينهم القضاء الجزائري فِيْ قضايا فساد من العهد السابق. وصدرت أحكام نهائية بحقهم بمصادرة الأملاك.

كَمْا قررت حكومة أيمن بن عبد الرحمن “دمج المكتب الوطني المهني للحبوب وجميع الوحدات المتخصصة فِيْ هذا المجال التابعة للدولة فِيْ هذا القطب الجديد”.

وتقرر أن يكون للجزائر “كيان زراعي وغذائي موحد” تضمن مصادرة مجمع “الرياض الجزائر” ومطاحن “الشرفة” مع دمج المطاحن الحكومية فِيْ هذا القطب الزراعي.

جاء قرار الحكومة عقب تحقيقات أمنية أكدت أن “مكتب الحبوب المحترف الجزائري” كان “معقلًا لعقود مافِيْا الحبوب”، وتمكنوا على مر السنين من احتكار بيع القمح فِيْ الجزائر، فضلاً عَنّْ فرض ندرة. فِيْ أوقات مختلفة.

وعلى صعيد مماثل، تمكنت السلطات الجزائرية من استعادة 750 ألف هكتار من المساحات الزراعية، مُنحت معظمها امتيازات لرجال أعمال وسياسيين ونواب وشخصيات أمنية فِيْ عهد النظام السابق.

تمثل المنطقة المستعادة من أصل 2750.000 هكتار، إجمالي المساحة الصالحة للزراعة فِيْ الجزائر.

من جهة أخرى، منحت وزارة الفلاحة الجزائرية مساحة إجمالية قدرها مليون و 150 ألف هكتار لـ 140 ألف مستفِيْد من نظام الملكية العقارية. بهدف منحها للدولة أو للخاصة.

ودعت الوزارة المستثمرين إلَّى التركيز على المناطق الصحراوية لاستثماراتهم الزراعية خاصة فِيْ المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والذرة والأعلاف وبنجر السكر.

احتياطي آمن

وفِيْ وقت سابق، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفِيْة الجزائري عبد الحفِيْظ هاني أن مخزون القمح فِيْ الجزائر “يكفِيْ 10 أشهر” لتلبية الاستهلاك المحلي.

وتوقع “هاني” فِيْ تصريحات إعلامية “وفرة” من القمح الجزائري خلال الموسم الجاري يقدر بنحو 3.2 مليون طن.

وكشف وزير الفلاحة أن الجزائر استوردت فِيْ العطاء الدولي الأخير 3 ملايين طن قمح إضافِيْة، ما رفع مخزون البلاد من هذه المادة الحيوية إلَّى 10 أشهر.

قررت الحكومة الجزائرية فِيْ يناير الماضي رفع سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين، فِيْ خطوة تهدف إلَّى تشجيع زراعة السلعة الغذائية الاستراتيجية وتسريع الاكتفاء الذاتي.

وتبلغ واردات الجزائر السنوية من الحبوب بنوعي القمح نحو 7 ملايين طن بفواتير تزيد على ملياري دولار سنويا.

يقدر متوسط ​​الإنتاج المحلي السنوي من القمح الصلب بنحو 3.17 مليون طن، والمساحات المزروعة 8.6 مليون هكتار.

بلغ استهلاك الجزائريين من القمح خلال الموسم الماضي نحو 11 مليون طن بحسب الإحصاءات الرسمية، فِيْما يظل الإنتاج المحلي من الحبوب غير كاف، وهُو ما يلبي احتياجات 34٪ من الجزائريين، مقابل استيراد كَمْيات كبيرة لتغطية العجز. .