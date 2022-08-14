اسباب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة في مصر ،تداول الخبر الذي انتشر بشكل كبير وسبب موجة من التفاعل في الشعب المصري وذلك ببيان المصادر الأمنية والأجهزة المصرية عن السرعة في الحضور والتوجه الى مكان الحادث ومحاولتهم إخماد الحريق بشكل سريع في كنيسة الشهيد أبوسيفين وتقوم لجنة المعاينة الجنائية بتحديد أسباب وبداية الحريق ورفع تقرير بتفاصيل الحادث.

حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق ال14 من شهر أغسطس لعام 2022م حادث أليم والذي أثار موجة من الصدمة والحزن في قلوب الشعب المصري وهو الحريق الذي حدث في كنيسة المنيرة والشهيد ابو سيفين في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة وتحرك سريع من الجهات الامنية والحماية المدنية الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وإسعاف المصابين وإنقاذهم.

اسباب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة في مصر

كما تسائل الكثير من الجمهور المصري ورواد السوشيال ميديا عن اسباب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين في محافظة الجيزة ،الجدير بالذكر أنه ذكر مصدر من مكان الحادث على أن السبب يعود لماس كهربائي في المولد الخاص بالتغذية للكنيسة مما زاد من عدد الضحايا وما يقارب 40 شخص وإصابة ما يقارب ال30 شخص في الحريق بالإضافة حضور كبير من الصحافة والقنوات الإعلامية لتغطية الحدث.

سبب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين

كما ونشر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منشور على “الفيسبوك” معلناً خلاله عن متابعته العاجلة لكافة التطورات والأحداث التي شهدتها كنيسة ابو الشهيد ابو سيفين وعبر عن حزنه الشديد للحادث ،كما صرح الدكتور حسام عبد الغفار بالسرعة وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات للمصابين داخل الكنيسة وقدم التعازي الى أسر الضحايا في الجيزة والتي شهدتها منطقة إمبابة.

اسباب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة في مصر كما قدم وزير الصحة والسكان بعدد ما يقارب 30 سيارة إسعاف ونقل المصابين ،بالإضافة الى سرعة رفع حالات الاستعداد والتجهيز في مستشفيات الجيزة والقاهرة وتوفير جميع فصائل الدم واستقبال المصابين.