فيديو حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة الضخم واسماء ضحايا، في الساعات الاخيرة تلقت أجهزة الدفاع المدني قبل ساعات باندلاع حريق ضخم جدا داخل كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة، مما هرعت سيارات النجدة والدفاع الى مكان الحريق للسيطرة على الحريق ونجدة المصابين، وحسب ما كشفت بعض المصادر عن مصرع شخص ، وإصابة أخرين في حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة، وقد تم نشر فيديو حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين.

حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين امبابة

نشب حريق ضخم جدا داخل كنيسة الشهيد أبو سيفين في محافظة إمبابة في الجيزة في صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر أغسطس، مما أسرعت سيارة الدفاع المدني الى المكان لإطفاء الحريق، حيث قام فريق المعمل الجنائي بالتعرف على سبب حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين وذلك بسبب تماس كهربائي كبير، وبسبب الحريق أدى الى مصرع شخص وإصابة آخرين، حيث قدمت وزارة الصحة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لمتضرري حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

فيديو حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين

أعلنت وزارة الصحة عن مصرع مواطن واصابة أخرين بعد بعد تعرض حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين حريق ضخم في إمبابة في الجيزة، كما أمرت الأجهزة الأمنية بمصادرة كاميرات المراقبة الموجودة حول مكان الحريق، الإ أنه يوجد الكثير من نشطاء السوشيال ميديا قام بتصوير فيديو حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين، وقام بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يحتوي الفيديو على مشاهد مؤلمة جدا وسنعرض فيديو حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين:

أسماء ضحايا حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين

حسب ما ذكر شهود العيان بأن حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين كان كبير جدا وضخم، حيث التهمت النار كل ما يحيط بالكنيسة من الداخل والخارج، حيث لم يتم الإعلام حتى هذه اللحظة عن أسماء ضحايا حريق كنيسة الشهيد ابو سيفين، ولكن حسب ما تم التوضيح بأن عدد المصابين زاد عن خمسة وعشرون إصابة، وقتيل واحد.

اندلع حريق كبير في كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة قبل ساعات من الأن من يوم الأحد الرابع عشر من شهر أغسطس، أسفر على وقوع عدد كبير من الإصابات ومصرع عدد من المواطنين، وحسب ما تبين أن سبب اندلاع حريق كبير في كنسية أبو سيفين تماس كهربائي.