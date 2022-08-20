تفاصيل حريق يودي بحياة 5 أطفال أشقاء ابناء احمد الدعسان في الأردن، في حادث رهيب في الأردن أدى الى وفاة خمسة اشخاص اثر حريق داخل منزلهم في محافظة الزرقاء في العاصمة عمان، حيث قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع المدني في الأردن ان فريق الإطفاء تحرك بعد بلاغ عن الحريق في احدى الشقق في منطقه إسكان الأمير هاشم، وعقب اخماد الحريق تم تفقد المكان وتم العثور على خمسة جثث للأطفال.

الجمعة الحزينة في الاردن

حيث شهد هذا اليوم حزنا شديدا في الشارع الأردني على فقدانهم خمسه أطفال بريئين اثر حريق اندلع في يوم الجمعة في التاسع عشر من شهر أغسطس الحالي اذا تم تسميه هذا اليوم الجمعة الحزينة لوفاه خمسه اشقاء في حريق الرصيفة في الأردن، حيث قال احمد الدجة انه قدر الله وما شاء فعل ولا اعتراض على حكم الله وقال صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون الا اخلفه الله خيرا منها).

حريق يودي بحياة 5 أطفال أشقاء

وكان والد الأطفال احمد الدجة انه شارك في الجنازة لأولاده الخمسة في مقبره طبربور أبو عليا بعد صلاه العصر يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من أغسطس وكان قد فتح باب للتعازي في مقبره طبربور ابو عليا بعد صلاه العصر وأن العزاء ثلاث ايام للرجال والنساء في منزل والد الأطفال وكان قد كتب اللهم اني اسالك الصبر والسلوان على فقدان اولادي الخمسة.

تفاصيل حريق يودي بحياة 5 أطفال أشقاء ابناء احمد الدعسان في الأردن

أشار المتحدث بوزارة الدفاع المدني الى ان الجثث اخليت الى المستشفى الحكومي مستشفى الأمير فيصل وتم فتح تحقيق لمعرفه أسباب الحريق في المنزل ووفاة الأشخاص، وأشار أيضا الى ان التحقيق الاولي تم فيه الكشف عن انه ماس كهربائي أدى الى اشعال النيران في المنزل قد ماتوا في هذا الحريق 5 أطفال أخوة.

وبذكر تفاصيل الحريق الذي ادى الى وفاة خمسة أشخاص من أبناء احمد الدعسان انه قد نشب اثر ماس كهربائي ادى الى اشتعال النيران في المنزل، ولكن للأسف لم يلحق الدفاع المدني بالحريق لإطفائه بعد ان لقي الأطفال حتفهم.