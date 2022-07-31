حزب الخضر يفسد خطط عودة ألمانيا للطاقة النووية

أوقف حزب الخضر، الشريك فِيْ الائتلاف الحاكَمْ فِيْ ألمانيا، الطريق لتمديد استخدام المفاعلات النووية كَمْصدر للطاقة حتى عام 2024.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستقرر “فِيْ الأسابيع المقبلة” إمكانية تمديد العمل فِيْ آخر محطات نووية فِيْ البلاد، والتي كان من المقرر إغلاقها نهاية العام الجاري، كَمْا أعلن المتحدث باسمها. صرحت بأنها تنتظر “نتيجة اختبار التحمل الجاري حاليا لمعرفة مستوى الأمان”. فِيْ هذه المحطات “حتى تتمكن من تحديد موقعها النهائي بناءً عليها.

لأسابيع، كان الحزب الديمقراطي الحر والخضر يتجادلون حول ما إذا كان ينبغي أن تظل محطات الطاقة النووية فِيْ ألمانيا متصلة بشبكة الطاقة لفترة أطول مما هُو مخطط له.

اقترح وزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر مؤخرًا السماح بتشغيل المفاعلات “إذا لزم الأمر حتى عام 2024”.

لكن ريكاردا لانج، رئيس حزب الخضر، لا يعتقد ذلك. وقالت فِيْ مقابلة مع التلفزيون الألماني “ما يريده كريستيان ليندنر ليس أكثر من عودة إلَّى استخدام الطاقة النووية”.

وشددت على أن “هذا بالتأكيد لن يحدث فِيْ وجودنا”.

وأضافت أن “النقاش النووي يقوده أولئك الذين فشلوا فِيْ توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتجنبوا المناقشات حول توفِيْر الطاقة، مثل رئيس وزراء بافاريا (الجنوبية) ماركوس سودر” المنحدر من الاتحاد المسيحي الحاكَمْ السابق.

وقالت فِيْ إشارة إلَّى الاتحاد المسيحي الذي قاد الحكومة الفِيْدرالية لمدة 16 عامًا قبل وصول الحكومة الحالية التي ينتمي إليها حزب الخضر “أتوقع فِيْ الواقع من وضعَنّْا فِيْ هذا الموقف أن يصبح أخيرًا جزءًا من الحل”.

يقود سودر وليندنر اقتراحًا لمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية، والتي من المقرر أن تخرج عَنّْ الخدمة بحلول نهاية هذا العام، لفترة أطول، لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عَنّْ تراجع إمدادات الغاز الروسي فِيْ ظل التوتر بين موسكو والغرب.

وكان ليندنر قد أخبر صحيفة “بيلد” الألمانية “هناك الكثير من الحجج المؤيدة لعدم إغلاق واستخدام محطات الطاقة النووية حتى عام 2024 إذا لزم الأمر”.

يرفض حزب الخضر المهتم بالمحافظة على البيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة بشدة هذا الاقتراح.

وبدلاً من ذلك، دعا لانج إلَّى توسيع استخدام الطاقة المتجددة بأقصى سرعة فِيْ السنوات القادمة.

يشار إلَّى أن الائتلاف الحاكَمْ فِيْ ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتز، يضم ثلاثة أحزاب هِيْ حزب شولز الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، إضافة إلَّى الحزب الديمقراطي الحر برئاسة ليندنر.

وتشهد ألمانيا منذ أسابيع مطالب خاصة من التحالف المسيحي والحزب الليبرالي بمواصلة تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية إلَّى ما بعد نهاية العام الجاري.