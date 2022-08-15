حزمة إجراءات جديدة.. هل تكفِيْ لإنقاذ الألمان من حرب الغاز

بعد الإعلان عَنّْ زيادة رسوم الغاز بحلول الخريف، تعهدت المستشارة الألمانية بإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لتخفِيْف العبء على المواطنين.

كتب المستشار الألماني أولاف شولز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين “لن نترك أحدًا بمفرده مع ارتفاع التكاليف. التكاليف تتزايد – هذا الأمر لا يمكن التحايل عليه. أسعار الطاقة مستمرة فِيْ الارتفاع”، مشيرًا إلَّى أن وافقت الدولة حتى الآن على مساعدة بقيمة 30 مليار يورو.

من أجل دعم مستوردي الغاز، سيتعين على العملاء دفع المزيد مقابل الغاز اعتبارًا من الخريف المقبل، وستكون قيمة التكلفة الإضافِيْة حوالي 2.4 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة. قالت Trading Hub Europe، وهِيْ مشروع مشترك لمشغلي شبكات نقل الغاز، إن متوسط ​​زيادة التكلفة لمنزل عائلي باستهلاك سنوي للغاز يبلغ 20 ألف كيلو وات فِيْ الساعة سيكون حوالي 484 يورو سنويًا.

وصرح الناطق باسم الحكومة الألمانية كريستيان هُوفمان يوم الاثنين فِيْ برلين أنه “إذا كانت الضريبة مستحقة فِيْ الأول من أكتوبر من هذا العام، فمن المقرر تخفِيْف المزيد من الأعباء على مواطني هذا البلد”، موضحة أن الائتلاف الحاكَمْ سيناقش المقترحات. ولهذه الغاية، مؤكدا أن الحكومة تشعر بأن المواطنين يواجهُون أعباء إضافِيْة كبيرة.

أوضح هُوفمان أن مبلغ التكلفة الإضافِيْة يبدو ضمن النطاق الذي افترضته الحكومة الألمانية فِيْ الأصل. سبق أن تحدث شولز عَنّْ أعباء إضافِيْة تبلغ عدة مئات من اليوروهات لكل أسرة.

فِيْ الوقت نفسه، تعهد وزير الاقتصاد الألماني بأن تتخذ الدولة المزيد من الإجراءات لتخفِيْف الأعباء عَنّْ كاهل المواطنين، معلنا عَنّْ تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.

واليوم، قال روبرت هابيك إن الضريبة “ليست بأي حال من الأحوال خطوة سهلة”، لكنها ضرورية للحفاظ على التدفئة وإمدادات الطاقة فِيْ المنازل وفِيْ القطاع الاقتصادي، وأضاف “وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر”.

وشدد حابك على أن التكلفة الإضافِيْة للغاز ستصاحبها حزمة إغاثة أخرى، وقال “ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة الحرب العدوانية الروسية بشكل عام، وكانت شديدة للغاية بالنسبة لمن ليس لديهم الكثير. هذا عبء ثقيل يصعب او يستحيل تحمله “.

وأشار هابيك إلَّى أن الحكومة الألمانية قد اتخذت بالفعل الخطوات الأولى، مثل توسيع دعم الإسكان مع دعم تكلفة التدفئة، معربًا عَنّْ اعتقاده بأن المزيد من الإغاثة المستهدفة ضرورية، وقال “فِيْ هذه الأزمة، يتعين علينا تأمين إجماع ديمقراطي من منظور السياسة الاجتماعية “.

وشدد حابك على أن الدولة ليست مستعدة لتحقيق إيرادات ضريبة القيمة المضافة فِيْ نهاية المطاف أعلى من الرسوم الإضافِيْة على الغاز، وقال “سنجد طريقة لضمان عدم وجود عبء إضافِيْ”.

تهدف الرسوم إلَّى مساعدة مستوردي الغاز الذين يضطرون إلَّى شراء غاز أغلى ثمناً من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة.

أصبحت أسعار الطاقة المرتفعة موضوعًا سياسيًا مهِيْمنًا فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

ستدخل الرسوم الإضافِيْة حيز التنفِيْذ رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى نوفمبر أو ديسمبر بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.