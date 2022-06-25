حزن على وفاة إمام جامع القبلتين الشيخ محمود خليل القارئ

ساد حزن كبير بعد إعلان وفاة إمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي المعين سابقاً الشيخ محمود خليل القاري إثر إصابته بمرض.

وفاة الشيخ القائل

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والنداء والإرشاد عبر حسابه على تويتر “ببالغ الحزن نتلقى نبأ وفاة الشيخ محمود خليل المقرئ إمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أمر مسجد القبلتين ومسجد النبي. قدم”.

وأضاف “نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسرته ومحبيها، ونسأل الله أن يلهم الجميع بالصبر والراحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

صلاة الجنازة ونعي المسنين

ومن المقرر الصلاة على القارئ الراحل بعد صلاة المغرب اليوم السبت بالمسجد النبوي.

ونعى عدد من المسؤولين والمشايخ إمام مسجد القبلة، داعين الرحمة والمغفرة، وأن يسكن في حدائقه الواسعة.

وقال القارئ مشاري راشد العفاسي في تغريدة على حسابه على تويتر “اللهم اغفر للقارئ الشيخ محمود خليل القارئ وارحمه واجعله يسكن في حدائقك الواسعة، وقوه. بلاء أهله وأحبائه “.

تلاوات متواضعة

فيما نشر عدد من المغردين تلاوات متواضعة للشيخ محمود القاري يتوسلون اليه ان يرحمه الله ويقبل ما قدمه ويجعله شفيعه ويسكن في حدائقه الواسعة.

وزعم آخرون أن المقرئ الشيخ محمود خليل اشتهر بأخلاقه الرفيعة وأدبه الكبير وتلاوته المتميزة.