حسابات اللقب.. كيف يقتنص نسر الأهلي لقب الدوري على حساب الزمالك وبيراميدز

“كرة القدم تعرف المستحيل”. عبارة محفورة في أذهان عشاق كرة القدم، خاصة في الكفاح من أجل الفوز بالألقاب، الذين يفوقون التوقعات دائمًا.

توقع جمهور الأهلي سيناريو غير متوقع في الدوري المصري الممتاز، حيث ساء موقفهم مع خسارة النقاط.

أقرب للفوز بلقب الدوري المصري

وبحسب التوقعات والحسابات، فإن الأقرب للفوز باللقب هو بين الزمالك وبيراميدز، حيث يخطو الثنائي خطوات حازمة في صراع الدوري.

رغم ذلك، بعد تعادل الأهلي مع المقاولون العرب، لا يزال أمام الأحمر فرصة للفوز باللقب، لكن بشرط أن يجمعوا نقاط المباراة المتبقية، مع تعثر منافسيهم.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

مباريات الأهلي المتبقية

الأهلي لديه 8 مباريات في الدوري، ومن المتوقع أن يسجل 24 نقطة، مقابل كل من “فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، إيسترن كومباني، إسماعيلي، إنبي، طلعة الجيش، سيراميك. كليوباترا “.

ويتوقع الأهلي مباريات قوية تحتاج إلى تركيز لاعبيه للحصول على النقاط الثلاث، خاصة مع تذبذب المستوى لفترة.

مباريات الزمالك المتبقية

بينما يتبقى أمام الزمالك 7 مباريات من بينها مباراة الغد أمام بيراميدز الوصيف ويقاتل على لقب الدوري.

بعد الأهرامات يلتقي الزمالك “الجونة، مصر المقاصة، اتحاد الإسكندرية، فاركو، المصري، وإيسترن كومباني”.

كيف يفوز الاهلي بلقب الدوري

الأهلي لديه 55 نقطة، وإذا جمعت النقاط من باقي المباريات، فسيكون لديه 79 نقطة.

ويملك الزمالك 63 نقطة وفي حال خسارة بيراميدز وتعثره في مباراة وتعادل في أخرى في المباريات الست المتبقية فإن رصيده سيكون 77 نقطة.

ثم يتقدم الأهلي بنقطتين ويفوز باللقب.

أما بيراميدز فلم يتبق له سوى 6 مباريات، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك، وله 59 نقطة، وفي حال فوزه على الأبيض سيرفع رصيده إلى 62 نقطة.

إذن، سيحتاج النادي الأهلي إلى تعثر بيراميدز أيضًا بخسارته مباراة وتعادل أخرى لتعادل الزمالك في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

يحتاج الجني الأحمر للقتال خلال المباريات المتبقية وجمع النقاط دون تعثر.

وهذا على أمل أن يتعثر الزمالك وبيراميدز ويفوزان باللقب في مفاجأة الموسم.