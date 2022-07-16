حساب الأميرة ريما انستقرام، تعتبر الاميرة ريما مة اهم سيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية والتي لها مكانة كبيرة فيها، وانتش اسمها مؤخرا في محركات البحث السعودية وبشكل كبير على انستقرام فهي تقوم بعرض أعماله على الصفحة الخاصة بها على انستقرام، فهي حازت على المباركات العديدة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وخاصة بعد تعيينها ممثلة له في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم حساب الأميرة ريما انستقرام، تابعونا.

الأميرة ريما بندر بن سلطان ويكيبيديا

تعتبر الاميرة ريما بندر بن سلطان هي حفيدة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وتعتبر من أحد أهم الشخصيات النسوية في المملكة العربية السعودية، وتم تعيينها حديثا ممثلة للملك سلمان بن عبد العزيز في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى تعيينها مسبقا رئيسا للهيئة العامة للرياضة، تعتبر ريما اليوم شخصية عامة بعدما تمكنت من المجالات الدبلوماسية وإدارة الأعمال، كما أن لها أثرا بارزا في الأعمال الخيرية ووجوداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيرة الذاتية للأميرة ريما بنت بندر

تعتبر الاميرة ريما من أحد اهم سيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية فهي لها تاريخ كبير في المملكة العربية السعودية، فتم تعيينها ممثلة للملك سلمان بن عب العزيز في الولايات المتحدة الامريكية، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها تابع الاتي: