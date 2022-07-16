حساب الأميرة ريما انستقرام، تعتبر الاميرة ريما مة اهم سيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية والتي لها مكانة كبيرة فيها، وانتش اسمها مؤخرا في محركات البحث السعودية وبشكل كبير على انستقرام فهي تقوم بعرض أعماله على الصفحة الخاصة بها على انستقرام، فهي حازت على المباركات العديدة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وخاصة بعد تعيينها ممثلة له في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم حساب الأميرة ريما انستقرام، تابعونا.
الأميرة ريما بندر بن سلطان ويكيبيديا
تعتبر الاميرة ريما بندر بن سلطان هي حفيدة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وتعتبر من أحد أهم الشخصيات النسوية في المملكة العربية السعودية، وتم تعيينها حديثا ممثلة للملك سلمان بن عبد العزيز في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى تعيينها مسبقا رئيسا للهيئة العامة للرياضة، تعتبر ريما اليوم شخصية عامة بعدما تمكنت من المجالات الدبلوماسية وإدارة الأعمال، كما أن لها أثرا بارزا في الأعمال الخيرية ووجوداً على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيرة الذاتية للأميرة ريما بنت بندر
تعتبر الاميرة ريما من أحد اهم سيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية فهي لها تاريخ كبير في المملكة العربية السعودية، فتم تعيينها ممثلة للملك سلمان بن عب العزيز في الولايات المتحدة الامريكية، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها تابع الاتي:
- الاسم والنسبة: ريما بنت بندر آل سعود.
- اسم الأب: بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
- اسم الأم: الأميرة هيفاء الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.
- الكنية: أم تركي.
- تاريخ الولادة: ولدت خلال العام 1975 ميلادي.
- محل الولادة: الرياض – عاصمة السعودية.
- مكان الإقامة الحالي: مدينة واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية.
- العمر: 46 – 47 سنة.
- المؤهل العلمي: بكالوريوس بدراسات المتاحف.
- المدرسة الأم: جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
- اللغة الأم: اللغة العربية لهجة سعودية.
- اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية بجانب لغات أخرى واللهجة السعودية.
- المواطنة: سعودية الجنسية.
- الديانة: مسلمة.
- الحالة الاجتماعية: مطلقة.
- عدد الأبناء: بنت وولد.
- العمل: دبلوماسية وسياسية.
- العمل: سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.
- سنوات العمل: بدأت العمل منذ عام 2016م وتستمر حتى الآن.
- حساب الانستقرام الخاص بها: “من هنا“.
- أهم المناصب التي حصلت عليها:
- حصلت على منصب الرئيس التنفيذي في شركة ريميه.
- تعتبر هي الرئيس الإبداعي لماركة الحقائب العالمية “Baraboux”.
- شغلت منصب مدير الجمعية الخيرية “ألف خير”.
- تعتبر عضو مؤسس بجمعية سرطان الثدي “زهرة”.
- تعتبر رئيس القسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة في المرتبة 15.