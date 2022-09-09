حساب التوفِيْر الجديد بالبريد المصري.. عائد يصل إلَّى 6.25%

قرر مجلس إدارة الهِيْئة القومية للبريد فِيْ مصر طرح مجمع ادخار جديد لحساب التوفِيْر بريد مصر، بعائد ربع سنوي وشهري، بفائدة 5٪ و 6.25٪.

قال بيان صادر عَنّْ مجلس إدارة الهِيْئة القومية للبريد فِيْ مصر، إنه وافق على طرح وعاء ادخاري جديد بعائد ربع سنوي وشهري.

أكد شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد، طرح حساب توفِيْر البريد المصري لأول مرة من مكتب البريد بعائد ربع سنوي وشهري.

وأضاف أن حساب التوفِيْر البريدي يعد إضافة قوية للخدمات المالية إلَّى جانب حساب التوفِيْر العائد السنوي.

وقال فاروق إن التنسيق جار بين البريد المصري والبنك المركزي لتحقيق التكامل فِيْ الخدمات المالية لضمان نجاح النظام وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

أطلقت الهِيْئة القومية للبريد فِيْ مصر بعض الحلول التكنولوجية والخدمات المالية، بما فِيْ ذلك تطبيق يلا سوبر، أول تطبيق سوبر فِيْ الشرق الأوسط، وإطلاق حساب المعاش الفضي.

شروط فتح حساب بالبريد المصرى

أن يكون عمرك 16 سنة أو أكثر.

يمكن للشركات فتح حساب توفِيْر عَنّْ طريق البريد، بشرط أن تقدم أوراق اعتماد السجل التجاري.

الحد الأدنى لفتح حساب توفِيْر بالبريد المصري هُو 100 جنيه للأفراد.

الحد الأدنى لفتح حساب توفِيْر بالبريد المصري 1000 جنيه للشركات.

10 مليون دولار هُو الحد الأقصى للحساب.

كَيْفَِيْة فتح حساب توفِيْر للأطفال القصر

حدد البريد المصري طريقة فتح حساب باسم القصر أو الأبناء القصر.

يلزم إرفاق صورة من بطاقة ولي الأمر وشهادة ميلاد توضح الرقم القومي للطفل.

نسخة من البطاقة للوكيل أو الموكل.

للوكيل الحق فِيْ التعامل مع الحساب مع عمليات السحب والودائع.

ساعات مكتب البريد

تعمل مكاتب البريد المصرية يوميا من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية التي يعلنها مجلس الوزراء فِيْ مصر.