حساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمدنيين 1443 وتفاصيل تعديلات نظامي التقاعد المدني والعسكري

الحساب مرتب المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق التعديلات بشأن نظام التقاعد المدني والعسكري 1443 يمكن حسابها يدويًا كما يمكن حساب المعاشات بالطريقة الجديدة إلكترونيًا من خلال استخدام حاسبة المعاشات التقاعدية المتوفرة من خلال موقع مؤسسة التقاعد الرسمي على الإنترنت ، حيث يتم استخدام الآلة الحاسبة الإلكترونية بعد أن يحدد الموظف آخر راتب حصل عليه أثناء الخدمة وعدد سنوات ومدة الخدمة بالسنوات والأشهر وسبب إنهاء الخدمة ، سواء كان ذلك بسبب استقالة الموظف أو سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وكيفية استخدام حاسبة المعاش للعسكريين والمدنيين كيفية تحديث بيانات المستفيد من أهم الأمور التي يبحث عنها قطاع كبير من الموظفين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر التأمين الاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد جميع الحقوق التي يستحقها الموظف بعد إحالته إلى التقاعد بعد استكمال دوره في خدمة الوطن ، وتقدم المملكة مظلة تأمينية جيدة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة ، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير. كيفية احتساب المعاش التقاعدي 1443 بعد تطبيق القانون الجديد طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وكافة المستندات المطلوبة للحصول على المعاش التقاعديكيفية الاستعلام عن مزايا التأمين للمتقاعدينو ورابط لتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة ، وخدمة طباعة تعريف المعاش للمتقاعدين والتعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري.ونعرض أيضًا خطوات استخدام حاسبة المعاشات للمدنيين والعسكريين ، فتابعونا.

حساب المعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين

توفر بوابة المؤسسة العامة للتقاعد خدمة حساب المعاش لمن يحال الى معاش ، اذ تعتبر هذه الخدمة اداة يتم من خلالها الاستعلام عن رصيد مستحق متقاعد و الالاستعلام عن مزايا تأمين المتقاعدينويتم ذلك بإدخال بيانات الموظف قبل تقاعده وتوضح الحاسبة كافة مستحقات الموظف المتقاعد واستعلام عن المعاشات التقاعد.

كيفية استخدام حاسبة المعاش

تقدم المؤسسة العامة خدمة معرفة مواعيد صرف المعاشات للمتقاعدين المدنيون والعسكريون ، كما يمكنك حساب راتب التقاعد من خلال حاسبة معاش التقاعد ، حيث توفر هذه الآلة راتب المتقاعد والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، وجميع المستحقات المالية للمتقاعدين ، ويتم احتساب معاش صاحب المعاش باتباع الخطوات التالية خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الوصول إلى الموقع الرسمي برنامج حساب المعاش أدخل آخر راتب يتقاضاه المتقاعد “مدني – عسكري” قبل انتهاء الخدمة. انقر على نوع “أنثى أو ذكر”. حدد نوع الاحتلال “مدني – عسكري”. اختر سبب ترك الوظيفة أو سبب إنهاء الخدمة: بلوغ سن التقاعد.

وفاة الموظف “سواء بسبب” الوظيفة أو بسبب غير العمل “.

إعاقة كاملة.

إنهاء خدمة الموظف لأسباب تأديبية أو غير تأديبية.

تسجيل.

التقاعد المبكر للموظف. اختر عدد سنوات العمل لكل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين. اختر عدد أشهر الخدمة. اضغط على أيقونة “مبلغ المعاش”.

تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1443

أقرت الحكومة السعودية تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية ، ونظام تبادل المنافع بين نظام التأمين ونظام التقاعد العسكري والمدني. تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى العمل على توسيع التغطية التأمينية من خلال الحصول على فئات جديدة إضافية على معاشات التقاعد ، والفئة المستهدفة من هذه التعديلات هم المشتركون الذين انتهت خدمتهم قبل بلوغ المدة التي تؤهلهم لاستحقاق المعاش التقاعدي. . فيما يلي يوضح لكم من خلال الرسوم التوضيحية تفاصيل هذه التعديلات والآثار الإيجابية التي ستترتب على التعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري:

كيف يتم تحديث معلومات المستفيد؟

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الحاجة إلى تحديث بيانات المستحقين لضمان سهولة التواصل مع المتعاملين وتسهيل متابعة العميل لمعاملته ، ويتم تحديث البيانات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة دون الذهاب إلى أحد الخدمة. مراكز المؤسسة مما يوفر الوقت والجهد للعملاء ، وفيما يلي عرض لخطوات تحديث بيانات المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد. أدخل بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور). انقر فوق الزر “تحديث البيانات”. تسجيل بيانات المستفيد “رقم الجوال ، محل الإقامة ، المدينة ، البريد الإلكتروني وصندوق البريد”. اضغط على كلمة “تحديث” بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة. بعد استكمال الخطوات السابقة على البوابة ، يتلقى المتعامل رسالة نصية عبر هاتفه المحمول تفيد بنجاح عملية تحديث البيانات.

ما هي حقوق العسكريين بعد التقاعد؟

يتميز النظام العسكري في المملكة العربية السعودية بأنه يراعي حقوق العسكريين والمنتسبين إلى نظام الخدمة العسكرية من خلال اقتطاع مبلغ من الراتب الشهري للعسكريين ليحصل العسكريون عليه بعد التقاعد. معاش للمتقاعدين عند بلوغهم سن التقاعد ، ومعرفة قيمة الراتب التقاعدي للعسكريين من خلال الدخول على رابط موقع مؤسسة التقاعد وإدخال البيانات التالية:

أدخل تعريف الجنس “أنثى / ذكر”. اختر نوع الخدمة “عسكرية / مدنية”. اذكر سبب ترك الخدمة. أدخل قيمة آخر راتب للجيش. تحديد عدد سنوات الخدمة وعدد شهور الخدمة. انقر على أيقونة “عرض مبلغ المعاش”.

حساب مكافأة نهاية الخدمة

من خلال استخدام حاسبة المعاش يمكن لصاحب المعاش احتساب المعاش والحصول على بيانات عن كافة المستحقات التأمينية للمتقاعدين كما يظهر على الشاشة من خلال حساب الراتب التقاعدي وتواريخ صرف المعاشات للمتقاعدين أو الاستفسار عنها و تقرير مفصل بالمبالغ المالية التي سيحصل عليها المتقاعد بعد المعاش.

خدمة حساب المعاش الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إطلاق خدمة حساب راتب التقاعد الافتراضي إلكترونيًا عبر موقع المؤسسة ، حيث يمكن للموظف المؤمن عليه من خلال هذه الخدمة معرفة راتب التقاعد الحالي والمستقبلي سواء كان راتب التقاعد المبكر أو راتب التقاعد الذي يقوم به. بعد بلوغ سن التقاعد. وأوضحت المؤسسة ، عبر بيانها الرسمي على موقع تويتر ، أن هذه الخدمة تم تنفيذها تنفيذاً للتحول الإلكتروني الذي يحدث في جميع قطاعات المملكة مما يوفر الوقت والجهد لمتلقي هذه الخدمات. يمكن للموظف الاستمتاع بهذه الخدمة عن طريق الدخول إلى حسابه الخاص على بوابة مؤسسة التقاعد والنقر على خدمة حساب راتب التقاعد وتعبئة البيانات المطلوبة لمعرفة التصور الأولي للراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

مكافآت نهاية الخدمة هي استحقاقات مالية يحصل عليها الموظف عند انتهاء عمله في وظيفته ، سواء كان عقد العمل مع صاحب المنشأة التي يعمل بها محدد المدة أو غير محدد المدة ، ولكن يجب أن يكون الموظف قد أتم فترة اختباره. فترة استحقاق المكافأة ، حيث يتم صرف هذه الأموال في حال انتهاء مدة عمله للوصول إلى سن التقاعد ، أو إذا تعرض لأسباب مرضية أو عجز تمنعه ​​من الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليه ، ويمكنك حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنظام العمل السعودي إلكترونيًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى علي بوابة وزارة الموارد البشرية انقر على خيار “حاسبة مزايا نهاية الخدمة” من الواجهة الرئيسية للبوابة. تحديد نوع العقد الذهنية. تحديد سبب إنهاء علاقة العمل بالمنشأة أو صاحب العمل. قم بتضمين مبلغ الراتب. أدخل عدد سنوات الخدمة في العمل. أدخل الأيام أو الأشهر في فترة العمل عبر خيار تحديد عدد أيام الخدمة وعدد الأشهر. اضغط على أيقونة (**). يعرض الموقع قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمستفسر.

خدمة تعريف الراتب للمتقاعدين

قدمت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الحصول على تحديد الراتب إلكترونيًا من خلال موقع المؤسسة ، حيث يمكن للمتقاعد الاستفادة من الخدمة بمجرد التسجيل في البوابة الإلكترونية لمؤسسة التقاعد ، حيث يتم ذلك من خلال خدمة بوابة PPA. لم تعد هناك حاجة للذهاب إلى أحد فروع المؤسسة لطباعة تعريف المعاش ، فقد أصبح الأمر سهلاً وبسيطًا إلكترونيًا.