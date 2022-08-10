حساب المواطن إيداع 3.6 مليار ريال مخصص دعم أغسطس

أودع برنامج حسابات المواطن، اليوم الأربعاء، 3.6 مليار ريال خصصت لشهر أغسطس لدعم المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد. ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه إلى أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

بيانات الدفع

وصرح مدير عام الاتصالات ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم للأسرة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 2.1. مليون رب أسرة يشكلون 90٪ فيما بلغ عدد المعالين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 233 ألف مستفيد يشكلون 10٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90٪، فيما بلغت نسبة ربات الأسر 10٪، فيما بلغت نسبة العاملات لحسابهن 42٪ والرجال العاملين لحسابهم 58٪، مشيراً إلى أن 91٪ من وتلقى إجمالي العاملين لحسابهم الخاص كامل الاستحقاق والبالغ 1.086 ريال لكل فرد يعمل لحسابه الخاص.

متابعة المستفيدين الذين اخفوا بياناتهم

وكشف مدير عام الاتصال، أن البرنامج رصد مجموعة من المستفيدين حصلوا بشكل غير قانوني على دعم بسبب حجب المعلومات الأساسية وعدم الإفصاح عن دخلهم، بالمخالفة لضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل. العقارات ولها عوائد وعقود مالية موثقة على منصة الإيجار، ولم يتم الكشف عن هذه المداخيل، ومن بين تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتلقون الدعم منذ أكثر من عامين، ويمتلك كل منهم أكثر من 179 عقارًا تعود إليها بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يتم الإفصاح عنها ؛ أدى ذلك إلى توقف العرض عن دعمهم ومعاملتهم وفقًا لضوابط العرض. من المفيد للبرنامج ربط بيانات المستفيدين وتحديثها وتها بشكل دوري مع الجهات ذات الصلة لضمان الامتثال لما أفصح عنه المستفيد. على البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

وأشار الهاجري إلى أن البرنامج سيطبق المادة 20 بحق كل من يغش بقصد الحصول على دعم دون أي حقوق، حيث نصت المادة على “تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات مادية مضللة أو إخفاء أي مادة إعلامية”. المطلوب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام الضوابط، مضللاً بأي شكل من الأشكال للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أو غير ذلك ؛ تعليق الطعام عن المستفيد الرئيسي وحرمانه من الحصول عليه لمدة لا تزيد عن (سنتين)، أو استرداد الطعام الذي حصل عليه بطريقة غير مشروعة وفق الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أو أخذ كليهما. تعتبر المعلومات ضرورية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على الأهلية للأهلية أو الأهلية الفعلية “. يمكن للمستفيدين الوصول إلى حساباتهم والإبلاغ عن الدخل، بما في ذلك جميع البدلات، بالإضافة إلى الدخل التابع والدخل الناتج عن العقارات والأعمال والإيرادات الأخرى، من خلال الرابط هنا.