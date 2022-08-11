حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444 ، سعى العديد من الافراد من المستفيدين من بنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الحاسبة التقديرية التي يتم العمل بها داخل برنامج حساب المواطن ، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج حساب المواطن حيث يعد حساب المواطن من من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وهو الموقع المخصص لحماية الأسر السعودية التي تعاني من ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج تخصصه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف حماية الأسر السعودية من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تسبب عبئًا إضافيًا على بعض شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود. يعمل البرنامج على فكرة إعادة توجيه الفوائد الحكومية بشكل فعال إلى المجموعات المؤهلة، والتي يتم من خلالها تقديم الدعم نقدًا يتم تحويله مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين. وبذلك يساهم هذا الدعم بإعادة توجيه المنافع الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على احتياجات المستفيدين.

أهداف برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تحقيق عدة أهداف، وهي كالتالي

تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه الفوائد والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

تشجيع ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.

أن يكون الدعم نقدا على أساس مستويات الاستهلاك الرشيد.

يجب أن يكون الدعم عادلاً لكل فئة ومتغير حسب حجم الأسرة.

البدء في صرف الإعانات للأسر قبل تنفيذ أي إصلاحات هيكلية تؤثر على المواطن.

التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل تصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة. ضريبة القيمة المضافة على جميع الأطعمة والمشروبات.



الحاسبة المقدرة للمواطن 1444

يمكن استخدام الآلة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق حاسبة التقدير من الواجهة.

يجب تحديد ما إذا كان المستفيد مسجلاً أم لا.

اختر ما إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً أو رب الأسرة.

اكتب التفاصيل المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحساب.

عرض مبلغ الدعم المقدر.

خطوات تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444

التسجيل وإنشاء حساب جديد للمواطن السعودي في حساب المواطن من خلال خدمة التسجيل الجديدة، وذلك باتباع ما يلي

الوصول إلى موقع المواطن.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل جديد) التي تظهر على واجهة الصفحة الرئيسية للبرنامج.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل الجديد في حساب المواطن وهي تاريخ الميلاد الهجري. رقم الهاتف المحمول. قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول. أدخل رمز التحقق المرئي.

الموافقة على شروط وأحكام حساب المواطن.

انقر فوق أيقونة “تسجيل”.

سيتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة.

إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة، فسيرسل النظام رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكلمة مرور مؤقتة.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

سجل الدخول على حساب المواطن 1444

يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن باتباع ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

أدخل بيانات التسجيل كما يلي اسم المستخدم في الحقل المقدم. كلمة المرور التي تم إرسالها عن طريق رسالة الجوال. رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر (تسجيل).

متطلبات الأهلية لحساب المواطن 1444

وافق حساب المواطن على بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للتأهل لبرنامج حساب المواطن. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية باستثناء أبناء سعودية متزوجة من أجنبي. حامل بطاقة التنقل. زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطن سعودي.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

عدم تواجد المستفيد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ألا يكون المستفيد في أحد سجون المملكة.

يتطلب اتساق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات الموثقة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

يشترط أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المخصص للاستفادة من الدعم، على أساس عدد وأعمار أفرادها.

ألا يكون المستفيد في مأوى حكومي.

شروط الأهلية للحصول على خدمة حساب المواطن 1444

وضع بعض شروط استحقاق مبلغ المال المقدم من برنامج حساب المواطن وهي كالتالي

عدد أفراد الأسرة حيث يتناسب الدعم بشكل مباشر مع عدد أفراد الأسرة، يزداد مع زيادة عدد أفراد الأسرة وينخفض ​​مع انخفاض عددهم.

أعمار أفراد الأسرة تزداد قيمة الدعم عندما يكون هناك عدد كبير من الأفراد فوق سن 18، وتنخفض عندما يزداد عدد الشباب.

قيمة إجمالي دخل الأسرة يزداد الدعم بانخفاض الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة، بينما تنخفض قيمة الدعم مع زيادة إجمالي الدخل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يتم تقديم المستندات الموضحة أدناه للتسجيل في حساب المواطن وهي كالتالي

بيان دخل الزوجة إن وجد.

بطاقة الرقم القومي وبطاقة العائلة.

رقم IBAN، بشرط أن يكون الحساب نشطًا.

بيان الدخل من الجهة التي يعمل بها المستفيد.

بيانات الدخل الإضافية التي يحصل عليها المستفيد من إعانات الدولة.

بطاقة الأحوال للموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والعاطلين عن العمل.

كيف أعرف أنني مؤهل للحصول على حساب المواطن 1444

يمكن لمواطني المملكة التحقق من أهلية الحصول على حساب مواطن إلكترونيًا باتباع ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

انقر فوق قائمة دراسة الأهلية.

انظر التفاصيل التي يقدمها الموقع.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن عبر موقع حساب المواطن واتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

اكتب اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

اكتب الكود المرئي.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

اختر للاستعلام عن حساب مواطن.

اكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق الاستعلام.

ستظهر جميع تفاصيل حساب المواطن لمقدم الطلب.

تحديث البيانات في حساب المواطن 1444

يجب تحديث بيانات المسجل في حساب المواطن خلال 15 يومًا من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استمرار الدعم للمسجلين في البرنامج، ويتم التحديث من خلال ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

انقر فوق البيانات التي تريد تحديثها.

قم بإجراء التحديثات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة (ة).

الموافقة والتعهد بصحة البيانات المدخلة.

ثم انقر فوق أيقونة “حفظ التغييرات”.

كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن 1444

يمكنك تقديم اعتراض في حساب المواطن باتباع الخطوات الموضحة أدناه

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

اضغط على دراسة الأهلية من واجهة الموقع.

انقر على أسباب عدم الأهلية.

اقرأ التنبيه المقدم من الموقع.

انقر على أيقونة تقديم الاعتراض.

حدد نوع المرفق من القائمة المعروضة على الشاشة.

اكتب كل البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعراض الملف.

حدد المرفق من التخزين المحلي.

انقر فوق تحميل الملفات عند الانتهاء.

الأقواس لدعم حساب المواطن 1444

حدد حساب المواطن الشرائح التي تستحق الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رب الاسرة

الرجل المتزوج.

أم مستقلة.

أب مستقل.

الأخ الأكبر.

الزوجة غير المؤهلة.

الفرد المستقل.

المنتسبون

زوجات.

أولاد.

المعالون القانونيون.

الفئات المؤهلة لدعم حساب المواطن 1444

كما حددت الفئات المسماة حسب الفئات التالية

الفئة الأولى تبدأ من صفر راتب حتى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية للفئات التي تبدأ رواتبها من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة الأفراد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 12 ألفاً و 15299 ريالاً سعودياً.

الفئة الرابعة تتراوح رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

الفئة الخامسة الذين تزيد رواتبهم عن 20.160 ريالاً ولا يستحقون الإعالة.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يوفر حساب المواطن العديد من قنوات الاتصال المختلفة، وهي

الرقم القياسي 19912.

خدمة “صوتك مسموع” يمكن الوصول إليها “”.

خدمة المستفيدين يمكن التواصل مع خدمة المستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة 0100 ظهراً وحتى 1000 مساءً على البريد الإلكتروني التالي itiz_care @.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444 ، حيث يتم تقديم مخصصات مالية للأسر المستحقة ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وفق بعض الشروط والضوابط من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ، و كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن.