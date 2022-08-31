حساب المواطن السعودي.. خطوات الاستعلام عَنّْ نتائج الأهلية للدورة 58 ومَوعِد الصرف

أعلن برنامج الدعم الحكومي السعودي “حساب المواطن”، عبر حسابه على “تويتر”، عَنّْ خطوات الاستعلام عَنّْ نتائج الاستحقاق من خلال رقم هُوية المستفِيْد.

وزادت معدلات البحث فِيْ المملكة العربية السعودية عَنّْ الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر 2022، من حساب المواطن، خاصة بعد صدور أنباء جديدة عَنّْ زيادة راتب حساب المواطن.

يأتي ذلك بعد أن أعلن البرنامج يوم الثلاثاء عَنّْ إصدار نتائج الأهلية للدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022.

وأشار “حساب المواطن” إلَّى أنه يمكن للمستفِيْدين الآن الوصول إلَّى بياناتهم من خلال رقم الهُوية عبر الرَابِطْ الإلكتروني للبرنامج، من خلال عدة خطوات سهلة ومريحة.

خطوات الاستعلام عَنّْ نتائج الاستحقاق برقم الهُوية

• تسجيل الدخول إلَّى الرَابِطْ الرسمي للبرنامج “”.

• تسجيل البيانات للوصول إلَّى حسابك.

• ثم أدخل رمز التحقق المرئي.

• بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام برقم الهُوية.

• أدخل رقم الهُوية الوطنية الخاصة بك.

• ستظهر لك بيانات المستفِيْد.

يؤدي إخفاء المعلومات المهمة إلَّى إيقاف الدعم

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أوضح فِيْ وقت سابق أن إخفاء المعلومات المهمة وتقديم معلومات مضللة يجب الإفصاح عَنّْها بموجب أحكام الضوابط والاحتيال للحصول على الدعم، وتنطبق عليهم المادة 20 التي تنص على وقف الدعم من المستفِيْد الرئيسي أو المستفِيْد الرئيسي. حرمانهم من النفقة لمدة لا تزيد على سنتين أو رد الإعانات التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.

تأجيل دعم القسط الثامن والخمسين لشهر سبتمبر

حسب المتعارف عليه، يتم صرف الدعم من برنامج “حساب المواطن” بشكل دوري فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله أو بعده إذا كان فِيْ عطلة نهاية الأسبوع، والدفعة 58 من البرنامج، والتي هِيْ دفعة سبتمبر 2022، ستأتي يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، حيث سيصادف يوم 10 سبتمبر يوم السبت، وهُو يوم عطلة، لذلك سيتم سداد الدفعة فِيْ اليوم التالي، وهُو الأحد.

الإجراءات التي يجب أن يتخذها المستفِيْد فِيْ حال تأخر الرد على اعتراض الأهلية

وفِيْ الآونة الأخيرة، أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء الواجب اتباعه فِيْ حالة التأخير فِيْ الرد على الاعتراض على نتائج الأهلية، المقدم من أي من المستفِيْدين.

جاء ذلك فِيْ رد من البرنامج، فِيْ تغريدة عبر حساب خدمة المستفِيْد، على استفسار من مغرد بهذا الشأن.

أجاب البرنامج إذا تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، يرجى الانتظار. سيتم الرد على الاعتراض فِيْ أسرع وقت ممكن.

تمت إضافة برنامج “حساب المواطن”، يمكنك معرفة حالة الاعتراض من خلال حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.