حساب المواطن السعودي.. زيادة “كبيرة” فِيْ الدعم المخصص لشهر يوليو

قام برنامج حساب المواطن السعودي بإيداع بدل الدعم لشهر يوليو للمستفِيْدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية فِيْ الدفعة 56.

وجاءت عملية الإيداع، اليوم الأربعاء، بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي تشمل إعادة فتح التسجيل فِيْ البرنامج وتقديم دعم إضافِيْ للمستفِيْدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.

73٪ زيادة

وأوضح مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن الزيادة فِيْ دعم المستفِيْدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، ليصل إجمالي الدعم للدفع الحالي لشهر يوليو بعد الدعم الإضافِيْ إلَّى أكثر من 3.1. مليار ريال.

بلغ عدد المستفِيْدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فِيْ هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفِيْد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة ما يقارب 25 مليون ريال، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل البرنامج إلَّى المستفِيْدين منذه. إطلاق أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عَنّْ مدفوعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفِيْدين تلقوا دعما فِيْ هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم لأسرة واحدة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر. أكثر من 1.9 مليون رب أسرة بنسبة 94٪، فِيْما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون بنسبة 94٪. المنتسبون 8.1 مليون مستفِيْد، وبلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الأهلية أكثر من 116 ألف مستفِيْد، يمثلون 6٪ من إجمالي المستفِيْدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلَّى أن أكثر من 80٪ من إجمالي المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين فِيْ التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرَابِطْ ca.gov.sa، مشيرا إلَّى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو، أحقيتهم واستحقاقهم لشهر أغسطس 2022. سيتم دراسة الدفع.

كَيْفَِيْة تنزيل برنامج حساب المواطن

يمكن تنزيل تطبيق حساب المواطن السعودي لمستخدمي الهُواتف الذكية التي تدعم نظام IOS لهُواتف iPhone و iPad من هذا الرَابِطْ بالضغط.

يمكن تنزيل برنامج حساب المواطن السعودي لحاملي هُواتف اندرويد من هذا الرَابِطْ ب.