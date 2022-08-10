حساب المواطن بدء إيداع دعم شهر أغسطس

أعلن حساب المواطن أنه بدأ لتوه في إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن

من جهة أخرى، حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات يحق فيها للمرأة المتزوجة التقدم بصفتها المستفيد الرئيسي من دعم البرنامج، موضحا أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج بصفتها المستفيدة الرئيسية في عدد من الدول. حالات؛ هي مهجورة، متزوجة من غير سعودي، أسرة سجين، أسرة غير مؤهلة، أو زوجها غائب.

ولفت إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة من الحالات السابقة، فإنها تضاف إلى رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب

وسبق أن أكد البرنامج أنه عند التسجيل أو تحديث البيانات يجب على المستفيدين الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة بما في ذلك التقاعد أو التأمين. وأوضح البرنامج أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والمكافآت، مبينًا عدم مراعاة القروض والالتزامات المالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع عبر التطبيق، مشيرا إلى أن إضافة متابع تتم عبر البوابة، مضيفا أن خطوات إضافة متابع تتكون من إدخال تفاصيل الطلب، ثم تفاصيل التابعين. ، إضافة التابع، ثم الضغط على “إضافة” ثم “حفظ”.