حساب المواطن بيانات المستفِيْد واستعلام حساب المواطن برقم الهُوية

وكانت الحكومة السَعُودِيْة قد أوضحت مؤخرًا أن تحديث البيانات من قبل المستفِيْدين من حساب المواطن يعد أمرًا مهمًا يجب متابعته من حين لآخر، من أجل الحفاظ على صرف الدعم الاقتصادي المخطط لهم دون توقف فِيْ أي. وبناءً على ذلك، يتم البحث عن حساب المواطن المستفِيْد كثيرًا ضمن عمليات البحث.

بيانات المستفِيْد من حساب المواطن

تتم عملية تحديث بيانات المستفِيْدين ضمن حساب المواطن على النحو التالي

الخطوة الأولى هِيْ أن ينتقل المتقدم مباشرة إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت، ويتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

سيقوم مقدم الطلب بعد ذلك بالضغط على أيقونة “حسابي” التي تظهر مباشرة أمامه على الصفحة.

بعد ذلك، يقوم مقدم الطلب بتسجيل اسمه والهُوية الوطنية وكلمة المرور.

ستنتقل بعد ذلك إلى أيقونة تحديث البيانات، وستكون أمامك جميع بياناتك التي تم إدخالها مسبقًا فِيْ البرنامج.

بعد ذلك سيذهب مقدم الطلب إلى أيقونة تعديل البيانات، ومن هنا أدخل البيانات الجديدة التي تريدها

قم بتغييره ضمن حساب المواطن فِيْ حال وجود بيانات حديثة يجب إدخالها.

بعد ذلك، ينقر مقدم الطلب على أيقونة “إرسال طلب تحديد”، ويتم تنفِيْذ عملية التحديث حسب الحاجة.

كيفِيْة الاطلاع على بيانات المستفِيْد ضمن حساب المواطن

تتم عملية الاطلاع على بيانات المستفِيْد باتباع جميع الخطوات التالية

أولاً يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa

بعد ذلك يضغط مقدم الطلب على أيقونة حسابي، ثم يختار رَابِطْ التطبيق، حتى يتم إدخال رقم التعريف الوطني.

ثم يقوم بإدخال رقم هُويته الوطنية ثم إدخال رمز التحقق البصري الصحيح أمامه.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة الطلب، وستكون هناك صفحة أمامه مباشرة بها جميع البيانات للتشاور داخل برنامج حساب المواطن.

فِيْ النهاية قدمنا ​​كافة المعلومات المتعلقة بموضوع حساب المواطن وبيانات المستفِيْد. لقد قدمنا ​​طريقة التحديث والاستعلام عن البيانات. كَمْا نلاحظ أن حساب المواطن من أكثر الخدمات الاجتماعية تميزًا ونجاحًا التي أطلقتها الحكومة السَعُودِيْة مؤخرًا، وسيتم دعم جميع الفئات ذات الدخل المنخفض لتلبية جميع الظروف.