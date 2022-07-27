حساب المواطن تسجيل جديد برقم الهُوية من خلال رَابِطْ ca.gov.sa

حساب مواطن، تسجيل جديد برقم الهُوية، إنها من القضايا ذات الأهمية الكبيرة لكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد أعلن برنامج حساب المواطن كيفِيْة التسجيل وخطوات تسجيل حساب المواطن. أصدر خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا بإعادة فتح تسجيل جديد لحساب المواطن برقم الهُوية، جاء هذا القرار بعد أن أوضح الملك سلمان وضع اقتصاد البلاد، و جاء القرار الملكي للسماح للأسر المحتاجة بمواجهة موجة ارتفاع الأسعار. والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة ليس فقط المملكة بل العالم أجمع، أدت هذه الظروف إلى ارتفاع الأسعار خاصة المنتجات الغذائية التي تهم المواطن الفقير، فِيْ هذا المقال سنتعرف على تفاصيل السجل حساب مواطن جديد من خلال رَابِطْ ca.gov.sa.

حساب مواطن تسجيل جديد برقم الهُوية

يتمنى خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساعدة الأسر السَعُودِيْة الفقيرة التي تستحق الدعم، خاصة فِيْ هذه الظروف الصعبة. يتم تقديم برامج دعم سعودية مختلفة لجميع هذه العائلات لمساعدتهم على العيش حياة كريمة. ضمن هذه البرامج يوجد برنامج حساب المواطن الذي يوفر مبالغ مالية كل شهر من خلال أمر مهم وهُو حساب المواطن، تسجيل جديد برقم الهُوية، وهناك سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكن من إنشاء حساب جديد، حساب المواطن، وسنعرف جميع الخطوات فِيْ السطور التالية.

كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن

أولا عليك أن تذهب إلى الرَابِطْ ca.gov.sa.

انقر فوق تسجيل حساب جديد.

تسجيل الدخول بالبيانات الجديدة على الموقع، من خلال استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تحتوي على كلمة مرور مؤقتة لإتمام التسجيل.

تغيير كلمة المرور، يغير الطالب كلمة المرور.

املأ جميع بياناتك، حتى يتمكن مقدم الطلب من إكَمْال طلب التسجيل.

يرجى تحميل المستندات المطلوبة حيث تظهر المستندات المطلوبة عند استكَمْال الطلب.

أخيرًا، يتم التحقق من البيانات، ثم ة البيانات، والتحقق من صحة البيانات، وإرسال طلب التسجيل.

شُروطْ التسجيل للحصول على حساب المواطن