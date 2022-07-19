حساب المواطن تسجيل جديد خطوة بخطوة عبر eservices.ca.gov.sa

حساب المواطن من أبرز الخدمات الاجتماعية التي وافقت عليها الحكومة السَعُودِيْة مؤخرًا. تتمثل هذه الخدمة فِيْ تقديم دعم مادي كافٍ للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف مساعدتهم على مواجهة جميع أعباء الحياة، لكن الاستفادة من هذه الخدمة مرتبطة بتحقيق بعض الشُروطْ، بحيث تتم عملية التسجيل، و وبناء على ذلك سنظهر رقم حساب المواطن رقما قياسيا جديدا.

تسجيل حساب مواطن جديد

تتم عملية التسجيل الجديدة فِيْ حساب المواطن من خلال سلسلة من الخطوات التالية

الخطوة الأولى هِيْ أن يقوم مقدم الطلب بإدخال الرَابِطْ المخصص للموقع الرسمي. للمواطن.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط مباشرة على الأيقونة لإنشاء حساب جديد ضمن حساب المواطن، والذي سيتم وضعه أمام مقدم الطلب على الصفحة بمجرد الضغط على الرَابِطْ.

ثم يقوم مقدم الطلب بتسجيل عدد من بياناته، وهذه البيانات هِيْ رقم هاتفه وتاريخ ميلاده ورقم تعريفه.

سينتقل مقدم الطلب بعد ذلك إلى الأيقونة التالية.

بعد بضع دقائق، سيرى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

ثم تقوم بإدخاله، حتى تقوم بتسجيل كلمة المرور الجديدة لحسابك الجديد.

وبعد التأكد من صحة البيانات تمامًا، هنا تأتي خطوة إرفاق سلسلة من المستندات عبر الموقع.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة التسجيل وبالتالي سيتم تنفِيْذ عملية التسجيل الجديدة ضمن حساب المواطن بالشكل المطلوب.

شُروطْ التسجيل فِيْ حساب المواطن

يجب على كل متقدم استيفاء مجموعة من الشُروطْ للاستفادة من جميع المزايا التي يقدمها حساب المواطن، ومن أبرز هذه الشُروطْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أجنبية أخرى.

يجب أن يكون المتقدم أيضًا مواطنًا سعوديًا مقيمًا بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يشترط أن يكون من فئة الراتب المحدود داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يكون لديك أي سجلات عقارية باسمك.

لذلك، قمنا بإدراج جميع المعلومات الخاصة بك بالتفصيل فِيْما يتعلق بإصدار حساب مواطن تسجيل جديد، كَمْا قدمنا ​​لك الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها كل متقدم، بحيث تكون الفئة الأكثر احتياجًا إلى يمكنك الحصول على الدعم المالي الذي توفره تلك الخدمة، وهذا هُو أبرز ما تبحث عنه الحكومة السَعُودِيْة.