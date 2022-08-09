حساب المواطن حدثوا بياناتكم قبل 15 يومًا من التغيير

كشف حساب المواطن، وفي ذلك الوقت يجب تحديث بيانات المستفيد في البرنامج.

وأشار حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى وجوب تحديث البيانات خلال 15 يومًا من التغيير، عبر البوابة الإلكترونية، مضيفًا أنه في حال حدوث أي تغيير، فإن المستفيد غير مطالب بالتحديث.

أهمية تحديث البيانات

تم تجديد حساب المواطن من قبل، مما يبرز أهمية تحديث البيانات قبل تقديم اعتراض لعدم وجود نتائج الأهلية.

تحديث معلومات حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيد، ردًا على سؤال من أحد المواطنين، أن رمز حالة الأهلية 1016 ظهر على الرغم من استكمال طلبك دون مرفقات إذا كانت حالة الأهلية “غير مؤهلة”، فيجب تحديث البيانات وفقًا لذلك. لسبب عدم الأهلية . ، ثم انتقل لتقديم اعتراض على أسباب عدم قدرتك الواضحة من خلال حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم قدرة الداعم) خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

رسوم الإيداع 57

ويخطط حساب المواطن لإيداع الدفعة 57 من الإعانة المستحقة لشهر أغسطس.

ومن المتوقع، وفق النظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم فجر الأربعاء 10 أغسطس.

وعادة ما يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم قبل يوم واحد أو تأخيره بعد يوم واحد، إذا صادف يوم إيداع الدعم عطلة رسمية.

أودع برنامج حساب المواطن، سابقا، مخصصا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية في الدورة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن التوجيهات الكريمة التي تضمنت إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.