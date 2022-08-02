حساب المواطن حدِّثوا البيانات قبل اعتراض الأهلية

أكد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات قبل تقديم اعتراض لعدم وجود نتائج الأهلية.

تحديث معلومات حساب المواطن

رداً على سؤال من مواطن لديه رمز حالة الاستحقاق 1016، بالرغم من استكمال طلبه دون مرفقات، قالت خدمة المستفيد إذا كانت حالة الاستحقاق “غير مؤهلة”، يجب تحديث البيانات حسب سبب عدم الأهلية . ، ثم انتقل لتقديم اعتراض على أسباب عدم قدرتك الواضحة من خلال حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم قدرة الداعم) خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية

لاستيفاء متطلبات الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقة التنقل، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة. بحيث لا يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الإفصاح عنها تتوافق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعددها. الأعضاء وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.

الفرق بين الأهلية والأهلية

وسبق أن أشار البرنامج إلى أن الاختلاف بين الاستحقاق والاستحقاق هو أن شروط الاستحقاق تشمل جنسية المستفيد الرئيسي، وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.