حساب المواطن رصد 6 أثرياء يملكون عشرات العقارات حصلوا على الدعم دون وجه حق

أكد مدير عام الاتصالات ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم رصد عدد من المستفيدين لتلقيهم دعما بشكل غير قانوني لأنهم أخفوا معلومات جوهرية ولم يفصحوا عن دخلهم، بالمخالفة لضوابط وإعلانات البرنامج المعتمدة من قبل المستفيد عند التسجيل.

وأضاف الهاجري أنه بعد ة بياناته تبين أنها لا تتطابق مع المصادر ذات الصلة وأن العديد من المستفيدين يمتلكون عقارات ولديهم عقود وعوائد مالية موثقة على منصة إيجارية، ولم يتم الإفصاح عن هذه المداخيل.

6 مستفيدين

وأضاف أنه من بين هذه الحالات، 6 من المستفيدين من البرنامج حصلوا على دعم لأكثر من عامين، ويمتلك كل منهم أكثر من 79 عقارًا، والتي تتلقى عوائد اقتصادية سنوية مقابل عقود إيجار موثقة لم يفصحوا عنها، مما دعا في البرنامج لوقف الدعم لهم ومعاملتهم وفق ضوابط البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يربط بيانات المستفيدين ويحدثها ويراجعها بشكل دوري مع الجهات المختصة للتأكد من مطابقتها لما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

مادة 20

وأشار الهاجري إلى أن البرنامج سينفذ المادة 20 بحق كل من يغش بقصد الحصول على دعم دون أي حقوق، حيث نصت المادة على “تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات مادية مضللة أو إخفاء أي مادة إعلامية”. التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام الضوابط. أو الالتفاف بأي شكل من الأشكال للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أو غير ذلك ؛ تعليق الطعام عن المستفيد الرئيسي وحرمانه من الحصول على الطعام لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الطعام الذي حصل عليه بشكل غير عادل وفق الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أو اتخاذ كليهما.

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